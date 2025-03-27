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Сийярто рассказал о перспективе снятия санкций с Россельхозбанка - РИА Новости, 27.03.2025
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16:03 27.03.2025 (обновлено: 16:06 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/siyyarto-2007721439.html
Сийярто рассказал о перспективе снятия санкций с Россельхозбанка
Сийярто рассказал о перспективе снятия санкций с Россельхозбанка - РИА Новости, 27.03.2025
Сийярто рассказал о перспективе снятия санкций с Россельхозбанка
Договоренность России и США о необходимости снятия санкций с Россельхозбанка окажет большое влияние на поведение Европы в этом отношении, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T16:03:00+03:00
2025-03-27T16:06:00+03:00
россельхозбанк
россия
петер сийярто
сша
венгрия
санкции в отношении россии
в мире
экономика
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Договоренность России и США о необходимости снятия санкций с Россельхозбанка окажет большое влияние на поведение Европы в этом отношении, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на вопрос о том, последуют ли европейские страны примеру Штатов, если те снимут санкционные ограничения против банка."Я полагаю, что это (содержание в договоренностях РФ и США положений о снятии или частичном снятии санкций – ред.) окажет большое влияние на поведение Европы... Конечно, я не могу дать вам ответ от имени всех государств-членов – (могу ответить – ред.) только от имени Венгрии. Наша позиция была предельно ясной с самого начала в том, что касается санкций. Политика санкций оказалась провальной в Европе. Если вы посмотрите на фактические последствия санкций, то это не "поставленная на колени" российская экономика, а сильно снизившаяся европейская конкурентоспособность, к сожалению", - сказал Сийярто.По его словам, все, что ведет к уменьшению санкций, "является хорошей новостью" для Венгрии."Европа много потеряла на санкциях, сама Венгрия много потеряла на санкциях, около 20 миллиардов евро экономических потерь за последние три года. Так что можно посчитать: 6-7 миллиардов евро в год, это огромные потери", - подчеркнул он.Ранее Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США, прошедшей в Эр-Рияде. Согласно заявлению, Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. В нем также сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей в себя обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250327/ek-2007708669.html
https://ria.ru/20250327/sanktsii-2007675577.html
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россельхозбанк, россия, петер сийярто, сша, венгрия, санкции в отношении россии, в мире, экономика
Россельхозбанк, Россия, Петер Сийярто, США, Венгрия, Санкции в отношении России, В мире, Экономика
Сийярто рассказал о перспективе снятия санкций с Россельхозбанка

Сийярто: соглашение России и США повлияет на снятие санкций с Россельхозбанка

© Фото : МИД РоссииПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : МИД России
Петер Сийярто. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Договоренность России и США о необходимости снятия санкций с Россельхозбанка окажет большое влияние на поведение Европы в этом отношении, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на вопрос о том, последуют ли европейские страны примеру Штатов, если те снимут санкционные ограничения против банка.
"Я полагаю, что это (содержание в договоренностях РФ и США положений о снятии или частичном снятии санкций – ред.) окажет большое влияние на поведение Европы... Конечно, я не могу дать вам ответ от имени всех государств-членов – (могу ответить – ред.) только от имени Венгрии. Наша позиция была предельно ясной с самого начала в том, что касается санкций. Политика санкций оказалась провальной в Европе. Если вы посмотрите на фактические последствия санкций, то это не "поставленная на колени" российская экономика, а сильно снизившаяся европейская конкурентоспособность, к сожалению", - сказал Сийярто.
Логотип Россельхозбанка - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Еврокомиссия ответила на вопрос о снятии санкций с Россельхозбанка
Вчера, 15:19
По его словам, все, что ведет к уменьшению санкций, "является хорошей новостью" для Венгрии.
"Европа много потеряла на санкциях, сама Венгрия много потеряла на санкциях, около 20 миллиардов евро экономических потерь за последние три года. Так что можно посчитать: 6-7 миллиардов евро в год, это огромные потери", - подчеркнул он.
Ранее Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США, прошедшей в Эр-Рияде. Согласно заявлению, Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. В нем также сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей в себя обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Глава Европейского совета Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Глава Евросовета призвал продолжать санкционное давление на Россию
Вчера, 13:59
 
РоссельхозбанкРоссияПетер СийяртоСШАВенгрияСанкции в отношении РоссииВ миреЭкономика
 
 
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