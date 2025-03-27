https://ria.ru/20250327/shor-2007666047.html

Шор призвал Кишинев прекратить насилие над Гуцул

Шор призвал Кишинев прекратить насилие над Гуцул - РИА Новости, 27.03.2025

Шор призвал Кишинев прекратить насилие над Гуцул

Лидер оппозиционного молдавского политического блока "Победа" Илан Шор призвал правоохранительные органы республики прекратить насилие над главой Гагаузской... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T13:24:00+03:00

2025-03-27T13:24:00+03:00

2025-03-27T13:48:00+03:00

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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Лидер оппозиционного молдавского политического блока "Победа" Илан Шор призвал правоохранительные органы республики прекратить насилие над главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул.Во вторник Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что Гуцул задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В среду адвокат главы Гагаузии Наталья Байрам заявила РИА Новости, что Гуцул допросили в качестве подозреваемой и официального обвинения не предъявляли."Господа офицеры, прокуроры, судьи! В Республике Молдова произошел новый эпизод анархии, диктатуры и нарушения всех основополагающих принципов правового государства, демократии и суверенитета народа… Незаконно и жестоко задержав башкана Гагаузии, демократически и законно избранного гагаузским народом, разлучив мать с ее ребенком, которому нет и трех лет, вы совершили беспрецедентное надругательство над свободой невинного человека. Вы прекрасно знали, что в этом сфабрикованном деле нет никаких доказательств, - и тем самым в очередной раз зафиксировали собственные преступные действия… Я надеюсь, что вы вернетесь в поле законности и прекратите это насилие над Гуцул и над нашей хрупкой демократией", - написал Шор в своем Telegram-канале.Ранее Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.

https://ria.ru/20250327/kishinev-2007635091.html

https://ria.ru/20250327/gutsul-2007653471.html

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