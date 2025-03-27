https://ria.ru/20250327/sevmorput-2007794177.html

Грузопоток по Севморпути за последние десять лет вырос почти в 10 раз

Грузопоток по Севморпути за последние десять лет вырос почти в 10 раз - РИА Новости, 27.03.2025

Грузопоток по Севморпути за последние десять лет вырос почти в 10 раз

Грузопоток по Северному морскому пути за десять лет вырос до 38 миллионов тонн с 4 миллионов и уже в пять раз больше рекорда времен СССР, а уже к 2030 году... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T20:19:00+03:00

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2025-03-27T20:19:00+03:00

экономика

россия

берингов пролив

владимир путин

ссср

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Грузопоток по Северному морскому пути за десять лет вырос до 38 миллионов тонн с 4 миллионов и уже в пять раз больше рекорда времен СССР, а уже к 2030 году грузопоток может достичь 100 миллионов тонн, заявил президент России Владимир Путин. "За последние десть лет грузопоток по Севморпути от пролива Карские ворота до Берингова пролива вырос на порядок: если в 2014 году по нему было провезено всего 4 миллиона тонн, в прошлом - почти 38 миллионов тонн. Это в пять раз больше рекорда советского времени", - сказал он, выступая на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога". "Мы уверены, что к 2030 году это будет 70-100 миллионов тонн", - добавил он.

https://ria.ru/20250327/putin-2007787008.html

россия

берингов пролив

ссср

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экономика, россия, берингов пролив, владимир путин, ссср