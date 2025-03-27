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Грузопоток по Севморпути за последние десять лет вырос почти в 10 раз - РИА Новости, 27.03.2025
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20:19 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/sevmorput-2007794177.html
Грузопоток по Севморпути за последние десять лет вырос почти в 10 раз
Грузопоток по Севморпути за последние десять лет вырос почти в 10 раз - РИА Новости, 27.03.2025
Грузопоток по Севморпути за последние десять лет вырос почти в 10 раз
Грузопоток по Северному морскому пути за десять лет вырос до 38 миллионов тонн с 4 миллионов и уже в пять раз больше рекорда времен СССР, а уже к 2030 году... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T20:19:00+03:00
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экономика
россия
берингов пролив
владимир путин
ссср
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Грузопоток по Северному морскому пути за десять лет вырос до 38 миллионов тонн с 4 миллионов и уже в пять раз больше рекорда времен СССР, а уже к 2030 году грузопоток может достичь 100 миллионов тонн, заявил президент России Владимир Путин. "За последние десть лет грузопоток по Севморпути от пролива Карские ворота до Берингова пролива вырос на порядок: если в 2014 году по нему было провезено всего 4 миллиона тонн, в прошлом - почти 38 миллионов тонн. Это в пять раз больше рекорда советского времени", - сказал он, выступая на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога". "Мы уверены, что к 2030 году это будет 70-100 миллионов тонн", - добавил он.
https://ria.ru/20250327/putin-2007787008.html
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экономика, россия, берингов пролив, владимир путин, ссср
Экономика, Россия, Берингов пролив, Владимир Путин, СССР
Грузопоток по Севморпути за последние десять лет вырос почти в 10 раз

Путин: грузопоток по Севморпути за последние десять лет вырос почти в 10 раз

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛедокол "Авраамий Завенягин" в морском порту Дудинка
Ледокол Авраамий Завенягин в морском порту Дудинка - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ледокол "Авраамий Завенягин" в морском порту Дудинка. Архивное фото
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Грузопоток по Северному морскому пути за десять лет вырос до 38 миллионов тонн с 4 миллионов и уже в пять раз больше рекорда времен СССР, а уже к 2030 году грузопоток может достичь 100 миллионов тонн, заявил президент России Владимир Путин.
"За последние десть лет грузопоток по Севморпути от пролива Карские ворота до Берингова пролива вырос на порядок: если в 2014 году по нему было провезено всего 4 миллиона тонн, в прошлом - почти 38 миллионов тонн. Это в пять раз больше рекорда советского времени", - сказал он, выступая на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".
"Мы уверены, что к 2030 году это будет 70-100 миллионов тонн", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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ЭкономикаРоссияБерингов проливВладимир ПутинСССР
 
 
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