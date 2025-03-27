https://ria.ru/20250327/sboj-2007813836.html

В работе соцсети X произошел масштабный сбой

В работе соцсети X произошел масштабный сбой - РИА Новости, 27.03.2025

В работе соцсети X произошел масштабный сбой

Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о масштабном сбое в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T22:40:00+03:00

2025-03-27T22:40:00+03:00

2025-03-27T22:40:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о масштабном сбое в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Сбой начался в районе 21.13 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США - почти 16 тысяч. Также о неполадках сообщают пользователи из Великобритании, Франции, Германии, Канады, Бразилии и ряда других стран. Чаще всего пользователи жалуются на сбои в работе приложения и вебсайта соцсети, а также на проблемы с публикацией постов и авторизации учетной записи. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.

https://ria.ru/20250310/mask-2004186069.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, сша, великобритания, франция, илон маск, twitter