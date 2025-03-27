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В работе соцсети X произошел масштабный сбой
В работе соцсети X произошел масштабный сбой - РИА Новости, 27.03.2025
В работе соцсети X произошел масштабный сбой
Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о масштабном сбое в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T22:40:00+03:00
2025-03-27T22:40:00+03:00
2025-03-27T22:40:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о масштабном сбое в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Сбой начался в районе 21.13 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США - почти 16 тысяч. Также о неполадках сообщают пользователи из Великобритании, Франции, Германии, Канады, Бразилии и ряда других стран. Чаще всего пользователи жалуются на сбои в работе приложения и вебсайта соцсети, а также на проблемы с публикацией постов и авторизации учетной записи. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, великобритания, франция, илон маск, twitter
В мире, Технологии, США, Великобритания, Франция, Илон Маск, Twitter
В работе соцсети X произошел масштабный сбой
Downdetector: пользователи X сообщают о масштабном сбое в работе соцсети