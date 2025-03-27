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В ЕС исключили смягчение санкций против России - РИА Новости, 27.03.2025
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10:22 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/sanktsii-2007627665.html
В ЕС исключили смягчение санкций против России
В ЕС исключили смягчение санкций против России - РИА Новости, 27.03.2025
В ЕС исключили смягчение санкций против России
В ЕС исключили принятие решений о смягчении санкций против России до истечения срока их действия в конце июля, сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломата РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T10:22:00+03:00
2025-03-27T10:22:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В ЕС исключили принятие решений о смягчении санкций против России до истечения срока их действия в конце июля, сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломата блока. Во вторник США достигли отдельных договоренностей с Украиной и Россией о приостановке их атак на море и против энергетических объектов, при этом Вашингтон согласился добиваться отмены некоторых санкций против Москвы. В ЕС заявили РИА Новости, что что намерены только усиливать санкционное давление на Россию. "Перед продлением санкций (в июле) ничего не изменится, и мы будем работать над тем, чтобы ничего не менялось, поскольку... цели России не изменились", - приводит издание слова неназванного дипломата. Euractiv напоминает, что антироссийские санкции действуют до 31 июля. На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250326/es-2007577350.html
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россия, сша, черное море, в мире
Россия, США, Черное море, В мире
В ЕС исключили смягчение санкций против России

Euractiv: в ЕС исключили смягчение санкций против России до конца июля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В ЕС исключили принятие решений о смягчении санкций против России до истечения срока их действия в конце июля, сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломата блока.
Во вторник США достигли отдельных договоренностей с Украиной и Россией о приостановке их атак на море и против энергетических объектов, при этом Вашингтон согласился добиваться отмены некоторых санкций против Москвы. В ЕС заявили РИА Новости, что что намерены только усиливать санкционное давление на Россию.
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"Перед продлением санкций (в июле) ничего не изменится, и мы будем работать над тем, чтобы ничего не менялось, поскольку... цели России не изменились", - приводит издание слова неназванного дипломата.
Euractiv напоминает, что антироссийские санкции действуют до 31 июля.
На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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