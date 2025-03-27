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Российская ПВО сбила украинский МиГ-29
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 - РИА Новости, 27.03.2025
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29
Средства ПВО России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы JDAM, а также 137 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:43:00+03:00
2025-03-27T14:43:00+03:00
2025-03-27T14:48:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Средства ПВО России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы JDAM, а также 137 беспилотников, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, миг-29, украина, сша, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, МиГ-29, Украина, США, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29, две бомбы JDAM и 137 дронов