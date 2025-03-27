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Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 - РИА Новости, 27.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:43 27.03.2025 (обновлено: 14:48 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/samolet-2007693348.html
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 - РИА Новости, 27.03.2025
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29
Средства ПВО России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы JDAM, а также 137 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:43:00+03:00
2025-03-27T14:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
миг-29
украина
сша
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Средства ПВО России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы JDAM, а также 137 беспилотников, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20250327/syrskij-2007687409.html
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россия, миг-29, украина, сша, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, МиГ-29, Украина, США, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29, две бомбы JDAM и 137 дронов

© AP Photo / LIBKOSУкраинский МиГ-29
Украинский МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / LIBKOS
Украинский МиГ-29. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Средства ПВО России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы JDAM, а также 137 беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМиГ-29УкраинаСШАВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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