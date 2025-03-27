https://ria.ru/20250327/samolet-2007693348.html

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 - РИА Новости, 27.03.2025

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29

Средства ПВО России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы JDAM, а также 137 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T14:43:00+03:00

2025-03-27T14:43:00+03:00

2025-03-27T14:48:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Средства ПВО России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы JDAM, а также 137 беспилотников, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20250327/syrskij-2007687409.html

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