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Путин заявил о масштабных задачах по развитию Арктики - РИА Новости, 27.03.2025
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17:39 27.03.2025 (обновлено: 17:52 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/rossija-2007747019.html
Путин заявил о масштабных задачах по развитию Арктики
Путин заявил о масштабных задачах по развитию Арктики - РИА Новости, 27.03.2025
Путин заявил о масштабных задачах по развитию Арктики
Перед Россией стоят масштабные и системные задачи по развитию Арктики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:39:00+03:00
2025-03-27T17:52:00+03:00
арктика
россия
владимир путин
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Перед Россией стоят масштабные и системные задачи по развитию Арктики, заявил президент России Владимир Путин.Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой."Здесь, в Арктике, в этом стратегическом и значимом для нас регионе, перед нами стоят масштабные и системные задачи. Предстоит укреплять транспортную, логистическую инфраструктуру, расширить возможности экономики и бизнеса, с обязательной защитой чувствительных экосистем Арктики. Необходимо последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты крайнего севера", - сказал Путин на совещании по развитию арктической зоны РФ и арктического транспортного коридора.
https://ria.ru/20250327/putin-2007752927.html
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арктика, россия, владимир путин
Арктика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о масштабных задачах по развитию Арктики

Путин: перед Россией стоят масштабные задачи по развитию Арктики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / POOL
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Перед Россией стоят масштабные и системные задачи по развитию Арктики, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой.
"Здесь, в Арктике, в этом стратегическом и значимом для нас регионе, перед нами стоят масштабные и системные задачи. Предстоит укреплять транспортную, логистическую инфраструктуру, расширить возможности экономики и бизнеса, с обязательной защитой чувствительных экосистем Арктики. Необходимо последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты крайнего севера", - сказал Путин на совещании по развитию арктической зоны РФ и арктического транспортного коридора.
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