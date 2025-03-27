https://ria.ru/20250327/rossija-2007747019.html
Путин заявил о масштабных задачах по развитию Арктики
Путин заявил о масштабных задачах по развитию Арктики - РИА Новости, 27.03.2025
Путин заявил о масштабных задачах по развитию Арктики
Перед Россией стоят масштабные и системные задачи по развитию Арктики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:39:00+03:00
2025-03-27T17:39:00+03:00
2025-03-27T17:52:00+03:00
арктика
россия
владимир путин
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Перед Россией стоят масштабные и системные задачи по развитию Арктики, заявил президент России Владимир Путин.Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой."Здесь, в Арктике, в этом стратегическом и значимом для нас регионе, перед нами стоят масштабные и системные задачи. Предстоит укреплять транспортную, логистическую инфраструктуру, расширить возможности экономики и бизнеса, с обязательной защитой чувствительных экосистем Арктики. Необходимо последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты крайнего севера", - сказал Путин на совещании по развитию арктической зоны РФ и арктического транспортного коридора.
https://ria.ru/20250327/putin-2007752927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арктика, россия, владимир путин
Арктика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о масштабных задачах по развитию Арктики
Путин: перед Россией стоят масштабные задачи по развитию Арктики