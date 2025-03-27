https://ria.ru/20250327/rossija-2007747019.html

Путин заявил о масштабных задачах по развитию Арктики

Путин заявил о масштабных задачах по развитию Арктики - РИА Новости, 27.03.2025

Путин заявил о масштабных задачах по развитию Арктики

Перед Россией стоят масштабные и системные задачи по развитию Арктики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T17:39:00+03:00

2025-03-27T17:39:00+03:00

2025-03-27T17:52:00+03:00

арктика

россия

владимир путин

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Перед Россией стоят масштабные и системные задачи по развитию Арктики, заявил президент России Владимир Путин.Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой."Здесь, в Арктике, в этом стратегическом и значимом для нас регионе, перед нами стоят масштабные и системные задачи. Предстоит укреплять транспортную, логистическую инфраструктуру, расширить возможности экономики и бизнеса, с обязательной защитой чувствительных экосистем Арктики. Необходимо последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты крайнего севера", - сказал Путин на совещании по развитию арктической зоны РФ и арктического транспортного коридора.

https://ria.ru/20250327/putin-2007752927.html

арктика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

арктика, россия, владимир путин