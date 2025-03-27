https://ria.ru/20250327/rossija-2007742129.html

МВД закрыло въезд в Россию более пяти тысячам иностранцам в январе-феврале

МВД закрыло въезд в Россию более пяти тысячам иностранцам в январе-феврале - РИА Новости, 27.03.2025

МВД закрыло въезд в Россию более пяти тысячам иностранцам в январе-феврале

Подразделения МВД запретили въезд в РФ более 5 тысячам иностранцам за первые два месяца 2025 года, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T17:35:00+03:00

2025-03-27T17:35:00+03:00

2025-03-27T17:35:00+03:00

россия

ирина волк

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Подразделения МВД запретили въезд в РФ более 5 тысячам иностранцам за первые два месяца 2025 года, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По её словам, за январь и февраль 2025 года подразделениями МВД России выявлено в три раза больше фактов сообщения иностранцами заведомо ложных сведений о себе. Это стало основанием для направления представлений о запрете въезда этих граждан на территорию РФ. "Также среди распространенных причин направления представлений о неразрешении въезда иностранцев в Россию — уклонение от уплаты налогов и административных штрафов. В январе-феврале 2025 года по этому основанию запрещено въезжать в нашу страну более 5 тысячам иностранцам, в то время как за те же месяцы прошлого года — 2,5 тысячам", - написала Волк в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250101/rossiya-1992200404.html

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Артем Смирнов

россия, ирина волк