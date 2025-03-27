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МВД закрыло въезд в Россию более пяти тысячам иностранцам в январе-феврале - РИА Новости, 27.03.2025
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17:35 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/rossija-2007742129.html
МВД закрыло въезд в Россию более пяти тысячам иностранцам в январе-феврале
МВД закрыло въезд в Россию более пяти тысячам иностранцам в январе-феврале - РИА Новости, 27.03.2025
МВД закрыло въезд в Россию более пяти тысячам иностранцам в январе-феврале
Подразделения МВД запретили въезд в РФ более 5 тысячам иностранцам за первые два месяца 2025 года, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:35:00+03:00
2025-03-27T17:35:00+03:00
россия
ирина волк
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Подразделения МВД запретили въезд в РФ более 5 тысячам иностранцам за первые два месяца 2025 года, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По её словам, за январь и февраль 2025 года подразделениями МВД России выявлено в три раза больше фактов сообщения иностранцами заведомо ложных сведений о себе. Это стало основанием для направления представлений о запрете въезда этих граждан на территорию РФ. "Также среди распространенных причин направления представлений о неразрешении въезда иностранцев в Россию — уклонение от уплаты налогов и административных штрафов. В январе-феврале 2025 года по этому основанию запрещено въезжать в нашу страну более 5 тысячам иностранцам, в то время как за те же месяцы прошлого года — 2,5 тысячам", - написала Волк в Telegram-канале.
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россия, ирина волк
Россия, Ирина Волк
МВД закрыло въезд в Россию более пяти тысячам иностранцам в январе-феврале

МВД за два месяца запретило въезд в Россию более пяти тысячам иностранцев

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники полиции и СК проверяют документы мигрантов
Сотрудники полиции и СК проверяют документы мигрантов - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Подразделения МВД запретили въезд в РФ более 5 тысячам иностранцам за первые два месяца 2025 года, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По её словам, за январь и февраль 2025 года подразделениями МВД России выявлено в три раза больше фактов сообщения иностранцами заведомо ложных сведений о себе. Это стало основанием для направления представлений о запрете въезда этих граждан на территорию РФ.
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"Также среди распространенных причин направления представлений о неразрешении въезда иностранцев в Россию — уклонение от уплаты налогов и административных штрафов. В январе-феврале 2025 года по этому основанию запрещено въезжать в нашу страну более 5 тысячам иностранцам, в то время как за те же месяцы прошлого года — 2,5 тысячам", - написала Волк в Telegram-канале.
 
РоссияИрина Волк
 
 
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