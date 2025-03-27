https://ria.ru/20250327/rossija-2007662389.html

Россия ожидает снятия санкций с Россельхозбанка, заявили в МИД

Россия ожидает снятия санкций с Россельхозбанка, заявили в МИД - РИА Новости, 27.03.2025

Россия ожидает снятия санкций с Россельхозбанка, заявили в МИД

Россия ожидает снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, занимающихся международной торговлей продовольствием, заявила официальный... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T13:11:00+03:00

2025-03-27T13:11:00+03:00

2025-03-27T13:38:00+03:00

россия

сша

черное море

мария захарова

россельхозбанк

экономика

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия ожидает снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, занимающихся международной торговлей продовольствием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Ожидаем, что будут сняты санкционные ограничения с Россельхозбанка, других финансовых организаций, которые обеспечивают операции по международной торговле продовольствием и удобрениями. Также ожидаем их подключение к системе SWIFT", - сказала она в ходе брифинга. На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка."После выполнения этих действий начнется работа по реализации достигнутых договоренностей о безопасности в Черном море", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20250327/sanktsii-2007627665.html

россия

сша

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, черное море, мария захарова, россельхозбанк, экономика