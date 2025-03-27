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Россия ожидает снятия санкций с Россельхозбанка, заявили в МИД - РИА Новости, 27.03.2025
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13:11 27.03.2025 (обновлено: 13:38 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/rossija-2007662389.html
Россия ожидает снятия санкций с Россельхозбанка, заявили в МИД
Россия ожидает снятия санкций с Россельхозбанка, заявили в МИД - РИА Новости, 27.03.2025
Россия ожидает снятия санкций с Россельхозбанка, заявили в МИД
Россия ожидает снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, занимающихся международной торговлей продовольствием, заявила официальный... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T13:11:00+03:00
2025-03-27T13:38:00+03:00
россия
сша
черное море
мария захарова
россельхозбанк
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия ожидает снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, занимающихся международной торговлей продовольствием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Ожидаем, что будут сняты санкционные ограничения с Россельхозбанка, других финансовых организаций, которые обеспечивают операции по международной торговле продовольствием и удобрениями. Также ожидаем их подключение к системе SWIFT", - сказала она в ходе брифинга. На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка."После выполнения этих действий начнется работа по реализации достигнутых договоренностей о безопасности в Черном море", - добавила Захарова.
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россия, сша, черное море, мария захарова, россельхозбанк, экономика
Россия, США, Черное море, Мария Захарова, Россельхозбанк, Экономика
Россия ожидает снятия санкций с Россельхозбанка, заявили в МИД

МИД ожидает снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛоготип Россельхозбанка
Логотип Россельхозбанка - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия ожидает снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, занимающихся международной торговлей продовольствием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Ожидаем, что будут сняты санкционные ограничения с Россельхозбанка, других финансовых организаций, которые обеспечивают операции по международной торговле продовольствием и удобрениями. Также ожидаем их подключение к системе SWIFT", - сказала она в ходе брифинга.
На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
"После выполнения этих действий начнется работа по реализации достигнутых договоренностей о безопасности в Черном море", - добавила Захарова.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
В ЕС исключили смягчение санкций против России
10:22
 
РоссияСШАЧерное мореМария ЗахароваРоссельхозбанкЭкономика
 
 
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