https://ria.ru/20250327/rossija-2007658842.html

Рябков рассказал о реакции США на черноморскую инициативу

Рябков рассказал о реакции США на черноморскую инициативу - РИА Новости, 27.03.2025

Рябков рассказал о реакции США на черноморскую инициативу

Россия получила общую реакцию из США на условия для возобновления действия черноморской инициативы, конкретных договорённостей еще нет, заявил журналистам... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T12:55:00+03:00

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2025-03-27T12:55:00+03:00

россия

сша

сергей рябков

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

в мире

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия получила общую реакцию из США на условия для возобновления действия черноморской инициативы, конкретных договорённостей еще нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "(Реакция) была в самом общем плане. Есть необходимость продолжения диалога, в который должны включаться профессионалы. Договоренностей конкретного свойства о том, что будет дальше происходить, на сегодня нет. Но над этим мы работаем", - сказал Рябков.

https://ria.ru/20250323/peskov-2006783545.html

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россия, сша, сергей рябков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире