https://ria.ru/20250327/rossija-2007658842.html
Рябков рассказал о реакции США на черноморскую инициативу
Рябков рассказал о реакции США на черноморскую инициативу - РИА Новости, 27.03.2025
Рябков рассказал о реакции США на черноморскую инициативу
Россия получила общую реакцию из США на условия для возобновления действия черноморской инициативы, конкретных договорённостей еще нет, заявил журналистам... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T12:55:00+03:00
2025-03-27T12:55:00+03:00
2025-03-27T12:55:00+03:00
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сергей рябков
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия получила общую реакцию из США на условия для возобновления действия черноморской инициативы, конкретных договорённостей еще нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "(Реакция) была в самом общем плане. Есть необходимость продолжения диалога, в который должны включаться профессионалы. Договоренностей конкретного свойства о том, что будет дальше происходить, на сегодня нет. Но над этим мы работаем", - сказал Рябков.
https://ria.ru/20250323/peskov-2006783545.html
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россия, сша, сергей рябков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире
Россия, США, Сергей Рябков, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
Рябков рассказал о реакции США на черноморскую инициативу
Рябков: Россия получила общую реакцию США на условия по черноморской инициативе