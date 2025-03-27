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Рябков рассказал о реакции США на черноморскую инициативу - РИА Новости, 27.03.2025
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12:55 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/rossija-2007658842.html
Рябков рассказал о реакции США на черноморскую инициативу
Рябков рассказал о реакции США на черноморскую инициативу - РИА Новости, 27.03.2025
Рябков рассказал о реакции США на черноморскую инициативу
Россия получила общую реакцию из США на условия для возобновления действия черноморской инициативы, конкретных договорённостей еще нет, заявил журналистам... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T12:55:00+03:00
2025-03-27T12:55:00+03:00
россия
сша
сергей рябков
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
в мире
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия получила общую реакцию из США на условия для возобновления действия черноморской инициативы, конкретных договорённостей еще нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "(Реакция) была в самом общем плане. Есть необходимость продолжения диалога, в который должны включаться профессионалы. Договоренностей конкретного свойства о том, что будет дальше происходить, на сегодня нет. Но над этим мы работаем", - сказал Рябков.
https://ria.ru/20250323/peskov-2006783545.html
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россия, сша, сергей рябков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире
Россия, США, Сергей Рябков, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
Рябков рассказал о реакции США на черноморскую инициативу

Рябков: Россия получила общую реакцию США на условия по черноморской инициативе

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия получила общую реакцию из США на условия для возобновления действия черноморской инициативы, конкретных договорённостей еще нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"(Реакция) была в самом общем плане. Есть необходимость продолжения диалога, в который должны включаться профессионалы. Договоренностей конкретного свойства о том, что будет дальше происходить, на сегодня нет. Но над этим мы работаем", - сказал Рябков.
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РоссияСШАСергей РябковТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)В мире
 
 
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