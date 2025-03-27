https://ria.ru/20250327/rosnano-2007748027.html

"Роснано" признали потерпевшей по делу о злоупотреблениях

"Роснано" признали потерпевшей по делу о злоупотреблениях - РИА Новости, 27.03.2025

"Роснано" признали потерпевшей по делу о злоупотреблениях

Корпорация "Роснано" признана потерпевшей по делу о злоупотреблениях тремя топами компании, заявил следователь на заседании в Мещанском суде Москвы. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T17:43:00+03:00

2025-03-27T17:43:00+03:00

2025-03-27T17:43:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Корпорация "Роснано" признана потерпевшей по делу о злоупотреблениях тремя топами компании, заявил следователь на заседании в Мещанском суде Москвы. "Копия паспорта Афанасенко, представителя потерпевшего ГК "Роснано", - заявила судья Олеся Менделеева когда оглашала перечень представленных следователем документов по делу. В четверг Мещанский суд Москвы продлил до 29 июня срок ареста троим фигурантам по делу: заместителю руководителя ООО "УК "Роснано" - исполнительному директору Борису Подольскому, управляющему директору по финансам Артуру Галстяну, директору по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона "Роснано" Марине Касенковой. Всем троим предъявлены обвинения по части 3 статьи 285 УК РФ. По версии следствия, в 2017 году с целью скрыть плохие результаты экономической деятельности компании трое топ-менеджеров "Роснано" реклассифицировали финансовые обязательства. Используя искаженные данные, они предоставили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "Роснано". Подчеркивается, что это позволило избежать отзыва ранее выданных госгарантий, а также привлечь дополнительное финансирование, "в результате государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей".

https://ria.ru/20250327/imuschestvo-2007738437.html

https://ria.ru/20250201/arest-1996799337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, роснано