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"Роснано" признали потерпевшей по делу о злоупотреблениях - РИА Новости, 27.03.2025
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17:43 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/rosnano-2007748027.html
"Роснано" признали потерпевшей по делу о злоупотреблениях
"Роснано" признали потерпевшей по делу о злоупотреблениях - РИА Новости, 27.03.2025
"Роснано" признали потерпевшей по делу о злоупотреблениях
Корпорация "Роснано" признана потерпевшей по делу о злоупотреблениях тремя топами компании, заявил следователь на заседании в Мещанском суде Москвы. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:43:00+03:00
2025-03-27T17:43:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Корпорация "Роснано" признана потерпевшей по делу о злоупотреблениях тремя топами компании, заявил следователь на заседании в Мещанском суде Москвы. "Копия паспорта Афанасенко, представителя потерпевшего ГК "Роснано", - заявила судья Олеся Менделеева когда оглашала перечень представленных следователем документов по делу. В четверг Мещанский суд Москвы продлил до 29 июня срок ареста троим фигурантам по делу: заместителю руководителя ООО "УК "Роснано" - исполнительному директору Борису Подольскому, управляющему директору по финансам Артуру Галстяну, директору по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона "Роснано" Марине Касенковой. Всем троим предъявлены обвинения по части 3 статьи 285 УК РФ. По версии следствия, в 2017 году с целью скрыть плохие результаты экономической деятельности компании трое топ-менеджеров "Роснано" реклассифицировали финансовые обязательства. Используя искаженные данные, они предоставили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "Роснано". Подчеркивается, что это позволило избежать отзыва ранее выданных госгарантий, а также привлечь дополнительное финансирование, "в результате государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей".
https://ria.ru/20250327/imuschestvo-2007738437.html
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происшествия, москва, россия, роснано
Происшествия, Москва, Россия, Роснано
"Роснано" признали потерпевшей по делу о злоупотреблениях

"Роснано" признали потерпевшей по делу о злоупотреблениях тремя топами компании

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВывеска компании "Роснано" на здании офиса в Москве
Вывеска компании Роснано на здании офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вывеска компании "Роснано" на здании офиса в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Корпорация "Роснано" признана потерпевшей по делу о злоупотреблениях тремя топами компании, заявил следователь на заседании в Мещанском суде Москвы.
"Копия паспорта Афанасенко, представителя потерпевшего ГК "Роснано", - заявила судья Олеся Менделеева когда оглашала перечень представленных следователем документов по делу.
Экс-зампред правления Роснано Борис Подольский в зале суда - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Топ-менеджер "Роснано" Подольский пытался скрыть имущество
Вчера, 17:07
В четверг Мещанский суд Москвы продлил до 29 июня срок ареста троим фигурантам по делу: заместителю руководителя ООО "УК "Роснано" - исполнительному директору Борису Подольскому, управляющему директору по финансам Артуру Галстяну, директору по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона "Роснано" Марине Касенковой.
Всем троим предъявлены обвинения по части 3 статьи 285 УК РФ.
По версии следствия, в 2017 году с целью скрыть плохие результаты экономической деятельности компании трое топ-менеджеров "Роснано" реклассифицировали финансовые обязательства. Используя искаженные данные, они предоставили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "Роснано". Подчеркивается, что это позволило избежать отзыва ранее выданных госгарантий, а также привлечь дополнительное финансирование, "в результате государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей".
Артур Галстян в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Суд арестовал третьего топ-менеджера "Роснано"
1 февраля, 15:48
 
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