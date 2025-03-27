Следствие провело выемки документов по делу топ-менеджеров "Роснано"
Следствие провело выемки документов в Минфине по делу топ-менеджеров "Роснано"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВывеска компании "Роснано" на здании офиса в Москве
Вывеска компании "Роснано" на здании офиса в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Следствие провело выемки документов в Минфине и Минюсте по делу топ-менеджеров "Роснано" о злоупотреблении полномочиями, заявил следователь в Мещанском суде Москвы.
"Проведены выемки предметов и документов Минфине и Министерстве юстиции Российской Федерации, частично осмотрены изъятые в рамках уголовного дела предметы и документы", - заявил следователь в суде.
Кроме того, по делу назначены семь судебных экспертиз, среди них - 4 почерковедческие, бухгалтерская, фоноскопическая и финансово-аналитическая.
В четверг Мещанский суд Москвы продлил до 29 июня срок ареста троим фигурантам по делу: заместителю руководителя ООО "УК "Роснано" - исполнительному директору Борису Подольскому, управляющему директору по финансам Артуру Галстяну, директору по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона "Роснано" Марине Касенковой.
Всем троим предъявлены обвинения по части 3 статьи 285 УК РФ.
По версии следствия, в 2017 году с целью скрыть плохие результаты экономической деятельности компании трое топ-менеджеров "Роснано" реклассифицировали финансовые обязательства. Используя искаженные данные, они предоставили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "Роснано". Подчеркивается, что это позволило избежать отзыва ранее выданных госгарантий, а также привлечь дополнительное финансирование, "в результате государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей".