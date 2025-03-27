Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье задержали курьера аферистов, забравшего у пожилой пары деньги - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/reutov-2007626289.html
В Подмосковье задержали курьера аферистов, забравшего у пожилой пары деньги
В Подмосковье задержали курьера аферистов, забравшего у пожилой пары деньги - РИА Новости, 27.03.2025
В Подмосковье задержали курьера аферистов, забравшего у пожилой пары деньги
Полиция задержала пособника телефонных мошенников, похитивших 14 миллионов рублей у пожилой пары в Реутове, сообщила начальник управления информации и... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T10:15:00+03:00
2025-03-27T10:15:00+03:00
происшествия
россия
реутов
пермский край
татьяна петрова
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_0:252:2229:1506_1920x0_80_0_0_1b5c6c48246110c4292302e0f7c44342.jpg
МОСКВА, 27 мар- РИА Новости. Полиция задержала пособника телефонных мошенников, похитивших 14 миллионов рублей у пожилой пары в Реутове, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. "Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России "Балашихинское" задержан 35-летний житель Пермского края, подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере", - сказала Петрова. По предварительной информации, на мобильный телефон 66-летнего местного жителя позвонил мужчина, представился сотрудником компании "Мосэнергосбыт" и сообщил, что необходимо заменить электросчётчики. Для этого необходимо продиктовать номер заявки, отправленный ему в смс-сообщении. Гражданин выполнил просьбу, и разговор на этом завершился. Позже на телефон супруги пенсионера поступил звонок якобы от сотрудника "Мос.ру". Звонивший убедил женщину и ее мужа в том, что мошенники получили доступ к их персональным данным и пытаются завладеть деньгами, снять со счетов все накопления и передать курьеру для дальнейшего размещения сбережений на "безопасном счете". Потерпевшие возле одного из домов, расположенных на Носовихинском шоссе, передали неизвестному молодому человеку 14 миллионов рублей. "Полицейские установили маршрут передвижения гражданина, которому заявители передали денежные средства. Подозреваемый был задержан по месту временного проживания в одном из хостелов Москвы", – добавила Петрова. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Реутовским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20241002/moshenniki-1975930677.html
https://ria.ru/20250310/pensioner-2004190759.html
россия
реутов
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_221:0:2229:1506_1920x0_80_0_0_38e5854e51334638570116db1c5e0592.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, реутов, пермский край, татьяна петрова, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Реутов, Пермский край, Татьяна Петрова, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье задержали курьера аферистов, забравшего у пожилой пары деньги

В Подмосковье задержали курьера аферистов, забравшего у пожилой пары 14 млн руб

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мар- РИА Новости. Полиция задержала пособника телефонных мошенников, похитивших 14 миллионов рублей у пожилой пары в Реутове, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
"Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России "Балашихинское" задержан 35-летний житель Пермского края, подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере", - сказала Петрова.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
В Подмосковье и Оренбургской области задержали мошенников
2 октября 2024, 13:08
По предварительной информации, на мобильный телефон 66-летнего местного жителя позвонил мужчина, представился сотрудником компании "Мосэнергосбыт" и сообщил, что необходимо заменить электросчётчики. Для этого необходимо продиктовать номер заявки, отправленный ему в смс-сообщении. Гражданин выполнил просьбу, и разговор на этом завершился.
Позже на телефон супруги пенсионера поступил звонок якобы от сотрудника "Мос.ру". Звонивший убедил женщину и ее мужа в том, что мошенники получили доступ к их персональным данным и пытаются завладеть деньгами, снять со счетов все накопления и передать курьеру для дальнейшего размещения сбережений на "безопасном счете". Потерпевшие возле одного из домов, расположенных на Носовихинском шоссе, передали неизвестному молодому человеку 14 миллионов рублей.
"Полицейские установили маршрут передвижения гражданина, которому заявители передали денежные средства. Подозреваемый был задержан по месту временного проживания в одном из хостелов Москвы", – добавила Петрова.
Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Реутовским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Тюменский пенсионер перевел мошенникам более 20 миллионов рублей
10 марта, 21:28
 
ПроисшествияРоссияРеутовПермский крайТатьяна ПетроваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала