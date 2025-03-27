В Подмосковье задержали курьера аферистов, забравшего у пожилой пары деньги
В Подмосковье задержали курьера аферистов, забравшего у пожилой пары 14 млн руб
Полицейский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар- РИА Новости. Полиция задержала пособника телефонных мошенников, похитивших 14 миллионов рублей у пожилой пары в Реутове, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
"Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России "Балашихинское" задержан 35-летний житель Пермского края, подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере", - сказала Петрова.
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По предварительной информации, на мобильный телефон 66-летнего местного жителя позвонил мужчина, представился сотрудником компании "Мосэнергосбыт" и сообщил, что необходимо заменить электросчётчики. Для этого необходимо продиктовать номер заявки, отправленный ему в смс-сообщении. Гражданин выполнил просьбу, и разговор на этом завершился.
Позже на телефон супруги пенсионера поступил звонок якобы от сотрудника "Мос.ру". Звонивший убедил женщину и ее мужа в том, что мошенники получили доступ к их персональным данным и пытаются завладеть деньгами, снять со счетов все накопления и передать курьеру для дальнейшего размещения сбережений на "безопасном счете". Потерпевшие возле одного из домов, расположенных на Носовихинском шоссе, передали неизвестному молодому человеку 14 миллионов рублей.
"Полицейские установили маршрут передвижения гражданина, которому заявители передали денежные средства. Подозреваемый был задержан по месту временного проживания в одном из хостелов Москвы", – добавила Петрова.
Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Реутовским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.