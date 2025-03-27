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Биография Вильгельма Рентгена

Биография Вильгельма Рентгена - РИА Новости, 27.03.2025

Биография Вильгельма Рентгена

Немецкий физик, первый в истории лауреат Нобелевской премии по физике Вильгельм Конрад Рентген родился 27 марта 1845 года в городе Леннепе (сейчас Ремшайд) под... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T01:43:00+03:00

2025-03-27T01:43:00+03:00

2025-03-27T01:43:00+03:00

справки

германия

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Немецкий физик, первый в истории лауреат Нобелевской премии по физике Вильгельм Конрад Рентген родился 27 марта 1845 года в городе Леннепе (сейчас Ремшайд) под Дюссельдорфом. Был единственным сыном в семье Фридриха Рентгена, купца и производителя одежды, и Шарлотты Констанцы (до замужества Фровейн), уроженки Амстердама. В 1848 году, когда Вильгельму исполнилось три года, его семья переехала в Нидерланды.Первое образование получил в частной школе Мартинуса фон Дорна, затем продолжил учебу в Утрехтской технической школе, но был отчислен за отказ назвать имя студента, нарисовавшего карикатуру на преподавателя. Не имея официального свидетельства об окончании школы, он не мог поступить в высшее учебное заведение. Короткое время в качестве вольнослушателя посещал местный Утрехтский университет, затем в 1865 году уехал в Цюрих (Швейцария), в политехнический институт, где принимали лиц, не имеющих аттестата зрелости.В 1869 году окончил Цюрихский политехнический институт, получил диплом инженера-машиностроителя и остался при институте на кафедре экспериментальной физики у немецкого физика Августа Кундта в должности ассистента. В 1869 году он успешно защитил диссертацию в Цюрихском университете и получил степень доктора наук.В Цюрихе учителями Рентгена были выдающиеся ученые – математик Эльвин Кристофель, чьи исследования сыграли роль в становлении общей теории относительности, и один из создателей термодинамики и кинетической теории газов Рудольф Клаузиус. Они оказали влияние на избрание Рентгеном экспериментальной деятельности в области физики.В 1869 году Рентген в качестве ассистента последовал за Кундтом в Университет Вюрцбурга. Там он приступил к работе на кафедре физики, где позже стал ординарным профессором.Проработав три года в Университете Вюрцбурга, Рентген вместе с Кундтом в 1872 году перешел в Страсбургский университет, где первый получил кафедру экспериментальной физики, а Рентген стал приват-доцентом.В том же году Рентген вступил в брак с Анной Бертой Людвиг. Ее отец владел пансионом, будущие молодожены познакомились в Цюрихе. Брак оказался бездетным, но в 1881 году супруги взяли на воспитание племянницу Берты, шестилетнюю девочку по имени Жозефина.В 1875 году Рентген перешел на самостоятельную должность и стал полным (действительным) профессором физики и математики в Сельскохозяйственной академии в Хоэнхайме, а в 1876 году вернулся в Страсбург, где вел курс по теоретической физике.Экспериментальные исследования, проведенные Рентгеном в Страсбурге, касались разных областей физики, таких как теплопроводность кристаллов и электромагнитное вращение плоскости поляризации света в газах, и снискали ему репутацию "тонкого классического физика-экспериментатора". В 1879 году Рентген был назначен профессором физики в Гессенском университете, в котором он оставался в течение десяти лет.В 1889 году он вернулся в университет Вюрцбурга в качестве профессора физики и директора Физического института, а в 1894 году был избран ректором местного университета. В эти годы он продолжил вести экспериментальные исследования широкого круга проблем, в том числе сжимаемости воды и электрических свойств кварца.Главное открытие в своей жизни Рентген совершил 8 ноября 1895 года, когда ему было уже 50 лет. Он подал электрический ток на катодную трубку, герметично закрытую плотным черным картоном, чтобы свет не мог проникать внутрь. В этот момент находившийся поблизости бумажный экран, обработанный кристаллами платиноцианистого бария, неожиданно начал излучать зеленоватое свечение. Когда питание трубки было отключено, свечение экрана исчезло. Однако при повторной подаче напряжения эффект вновь проявился, хотя экран никак не был физически связан с источником излучения. Ученый сделал вывод, что из трубки исходит неизвестный ранее вид лучей, которые он впоследствии назвал Х-лучами. В течение нескольких недель Рентген тщательно исследовал свойства этого нового излучения, использовав различные материалы для проверки его проникающей способности. Он обнаружил, что Х-лучи легко проходят сквозь непрозрачные объекты, не подвергаясь ни отражению, ни преломлению.Кроме того, было выявлено, что человеческий глаз не способен воспринимать это излучение, но оно оказывает воздействие на фотопластинки, засвечивая их.Он также сделал первый рентгеновский снимок руки жены с обручальным кольцом. Впоследствии он приложил его к своей статье "О новом роде лучей", которую направил 28 декабря 1895 года председателю Физико-медицинского общества своего университета. Статья, выпущенная отдельной брошюрой, была разослана ведущим физикам Европы. В конце 1895 года сообщение Рентгена было опубликовано в местном научном журнале и послужило началом своеобразной эпидемии по исследованию и применению нового типа лучей.Открытие Рентгена вызвало огромный интерес в научном мире. Его опыты были повторены почти во всех лабораториях мира. В Москве их повторил Петр Лебедев. В Петербурге изобретатель радио Александр Попов экспериментировал с X-лучами, демонстрировал их на публичных лекциях, получая различные рентгенограммы. В Кембридже Джозеф Томсон немедленно применил ионизирующее действие рентгеновских лучей для изучения прохождения электричества через газы. Его исследования привели к открытию электрона.Реакция общественности на сделанное Рентгеном открытие была немедленной, возможность применения его в медицине была сразу же оценена врачами и юристами. Только в течение одного 1896 года в мире было сделано свыше тысячи научных публикаций, не считая газетных и журнальных статей. Такому быстрому распространению способствовало то, что уже в первой публикации Рентгена были подробно описаны необходимое оборудование и сама методика. Использование рентгеновских лучей при лечении переломов и огнестрельных ранений привело к быстрому изменению способов лечения этих повреждений. Теперь выявилась возможность с достаточной точностью выявлять не только наличие, локализацию и характер переломов, но и число и взаимное расположение отломков и осколков, устанавливать количество и точную локализацию металлических инородных тел при огнестрельных переломах. Это позволяло избегать обширных хирургических вмешательств при поиске инородных тел и ненужных зондирований.Вильгельм Рентген опубликовал еще две статьи об X-лучах в 1896 и 1897 годах, но затем его интересы переместились в другие области. Все последующие успехи в исследовании рентгеновских лучей будут связаны с именами других ученых мира.В 1900 году Вильгельм Рентген занял должность профессора физики и возглавил Физический институт при Мюнхенском университете, который стал последним местом его работы. Именно в этот период он получил всемирное признание за свое фундаментальное открытие. В 1901 году ученый стал первым лауреатом Нобелевской премии по физике "в знак признания необычайно важных заслуг перед наукой, выразившихся в открытии замечательных лучей, названных впоследствии в его честь".Помимо Нобелевской премии Рентген был удостоен многих наград, в том числе медали Румфорда Лондонского королевского общества, золотой медали Барнарда Колумбийского университета, был избран почетным членом и членом-корреспондентом научных обществ многих стран.Хотя сам Рентген и его последователи много сделали по изучению свойств новых лучей, но природа их долгое время оставалась неизвестной. В июне 1912 года в том же Мюнхенском университете, где продолжал работать Рентген, была открыта интерференция и дифракция рентгеновских лучей, что доказывало волновую их природу, хотя сам Рентген долго еще отказывался в это верить.В 1920 году Рентген ушел в отставку со своих постов в Мюнхене, передав кафедру Мюнхенского университета Вильгельму Вину (автору закона распределения энергии в спектре черного тела, нобелевскому лауреату 1911 года).10 февраля 1923 года Вильгельм Конрад Рентген скончался в Мюнхене, причиной его смерти стала онкология. Похоронили ученого в Гиссене.В 1918 году в Петрограде (ныне Санкт-Петербург) по инициативе Михаила Неменова и Абрама Иоффе был создан первый в мире Государственный рентгенологический и радиологический институт, включивший в себя медико-биологический, физико-технический и радиевый отделы (в 1921 году из института выделились Государственный физико-технический рентгенологический институт — ныне Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе РАН и Радиевый институт). В нем Рентгену был установлен в 1920 году временный, а в 1928 году — постоянный памятник.После смерти Рентгена улица Лицейская в Петрограде была названа его именем. В его честь названы внесистемная единица экспозиционной дозы фотонного ионизирующего излучения — рентген (1928) и искусственный химический элемент рентгений с порядковым номером 111 (2004). В 1964 году Международный астрономический союз присвоил его имя кратеру на обратной стороне Луны.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, германия