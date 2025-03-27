https://ria.ru/20250327/remont-2007805742.html

В Ярославской области отремонтируют подъезды к соцучреждениям

В Ярославской области отремонтируют подъезды к соцучреждениям - РИА Новости, 27.03.2025

В Ярославской области отремонтируют подъезды к соцучреждениям

Подъезды к ряду соцучреждений отремонтируют в Рыбинском округе Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T21:37:00+03:00

2025-03-27T21:37:00+03:00

2025-03-27T21:37:00+03:00

ярославская область

общество

ярославская область

михаил евраев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821483662_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_e45023ce310bf3e77cbc10f70a7c7fc5.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Подъезды к ряду соцучреждений отремонтируют в Рыбинском округе Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства региона. По данным пресс-службы, губернатор Ярославской области Михаил Евраев в четверг посетил с рабочим визитом Рыбинский округ. В населенных пунктах Шашково, Каменники, Судоверфь и Тихменево глава региона осмотрел объекты госпрограмм, встретился с местными активистами и выслушал их предложения по улучшению жизни в муниципальных образованиях. "Обсудили состояние дорог вблизи социально значимых объектов, благоустройство территорий, вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Это то, что волнует людей, и такие встречи очень важны – это лучшая обратная связь. Положительные изменения всегда происходят там, где жители активны. Это касается и благоустройства дворов и общественных пространств, и ремонта дорог", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. В числе важных вопросов, которые губернатор обсуждал с жителями, был ремонт подъездов к соцучреждениям. В частности, главе региона рассказали, что в Шашкове в этом году будет приведен в порядок подъезд к новой амбулатории. Объект включен в план дорожных работ, мероприятия будут выполнены до конца мая на средства областной субсидии. В поселке Судоверфь в этом году по запросу жителей отремонтируют подъезд к Болтинской школе. Жителей поселка Каменники на встрече с губернатором волновали возможности проведения берегоукрепления на участке от Лавровского переулка до улицы Береговой. Михаил Евраев ответил, что в этом году будет разработана проектно-сметная документация, которую затем представят в Федеральное агентство водных ресурсов для включения в госпрограмму. В поселке также осмотрели территорию, где этой зимой работал бесплатный каток, сделанный по поручению главы региона. Как рассказали губернатору, в этом году будет приобретен светодиодный экран, что позволит в летний период организовать работу уличного кинотеатра. "Подготовьте проект. Идея хорошая. Здесь не только летний кинотеатр можно организовать, но и проводить концерты. Вопрос с оборудованием уличной сцены на центральной площади поселка тоже возьмем в работу. Тем более что сметная документация готова", - сказал глава региона. Также губернатор отдал поручение решить транспортный вопрос жителей Тихменева. Для продления маршрута рейсового автобуса до центра поселка необходимо расширение проезжей части на улицах Тургенева и Пушкина. Первый этап работ выполнен, сейчас требуется разработка документации на следующие. "Работы обязательно должны быть продолжены, чтобы по этим улицам ходил автобус. Проектный институт сделает документацию", – сказал Михаил Евраев.

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ярославская область, михаил евраев