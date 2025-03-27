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Премьер Канады заявил о запланированном телефонном разговоре с Трампом
Премьер Канады заявил о запланированном телефонном разговоре с Трампом - РИА Новости, 27.03.2025
Премьер Канады заявил о запланированном телефонном разговоре с Трампом
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о запланированном телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T22:20:00+03:00
2025-03-27T22:20:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о запланированном телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. "Президент Трамп накануне вышел на связь, чтобы запланировать телефонный разговор. Я ценю эту возможность", - сказал Карни журналистам. Трансляцию вели канадские телеканалы. Карни подчеркнул, что в разговоре с Трампом укажет, что взаимные интересы легче отстаивать в атмосфере сотрудничества и уважения.
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в мире, канада, сша, марк карни, дональд трамп
В мире, Канада, США, Марк Карни, Дональд Трамп
Премьер Канады заявил о запланированном телефонном разговоре с Трампом
Премьер Канады Карни сообщил о запланированном телефонном разговоре с Трампом