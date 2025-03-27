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Премьер Канады заявил о запланированном телефонном разговоре с Трампом - РИА Новости, 27.03.2025
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22:20 27.03.2025 (обновлено: 22:21 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/razgovor-2007811506.html
Премьер Канады заявил о запланированном телефонном разговоре с Трампом
Премьер Канады заявил о запланированном телефонном разговоре с Трампом - РИА Новости, 27.03.2025
Премьер Канады заявил о запланированном телефонном разговоре с Трампом
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о запланированном телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 27.03.2025
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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о запланированном телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. "Президент Трамп накануне вышел на связь, чтобы запланировать телефонный разговор. Я ценю эту возможность", - сказал Карни журналистам. Трансляцию вели канадские телеканалы. Карни подчеркнул, что в разговоре с Трампом укажет, что взаимные интересы легче отстаивать в атмосфере сотрудничества и уважения.
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в мире, канада, сша, марк карни, дональд трамп
В мире, Канада, США, Марк Карни, Дональд Трамп
Премьер Канады заявил о запланированном телефонном разговоре с Трампом

Премьер Канады Карни сообщил о запланированном телефонном разговоре с Трампом

© AP Photo / Chris J RatcliffeМарк Карни
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Chris J Ratcliffe
Марк Карни. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о запланированном телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.
"Президент Трамп накануне вышел на связь, чтобы запланировать телефонный разговор. Я ценю эту возможность", - сказал Карни журналистам.
Трансляцию вели канадские телеканалы.
Карни подчеркнул, что в разговоре с Трампом укажет, что взаимные интересы легче отстаивать в атмосфере сотрудничества и уважения.
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Эпоха прежних отношений с США закончилась, заявил премьер Канады
Вчера, 22:18
 
В миреКанадаСШАМарк КарниДональд Трамп
 
 
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