https://ria.ru/20250327/razgovor-2007811506.html

Премьер Канады заявил о запланированном телефонном разговоре с Трампом

Премьер Канады заявил о запланированном телефонном разговоре с Трампом - РИА Новости, 27.03.2025

Премьер Канады заявил о запланированном телефонном разговоре с Трампом

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о запланированном телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 27.03.2025

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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о запланированном телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. "Президент Трамп накануне вышел на связь, чтобы запланировать телефонный разговор. Я ценю эту возможность", - сказал Карни журналистам. Трансляцию вели канадские телеканалы. Карни подчеркнул, что в разговоре с Трампом укажет, что взаимные интересы легче отстаивать в атмосфере сотрудничества и уважения.

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в мире, канада, сша, марк карни, дональд трамп