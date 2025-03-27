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Рада провалила голосование о вызове главы МО для отчета о переговорах с США
Рада провалила голосование о вызове главы МО для отчета о переговорах с США - РИА Новости, 27.03.2025
Рада провалила голосование о вызове главы МО для отчета о переговорах с США
Верховная рада Украины на заседании в четверг не набрала необходимое количество голосов для вызова в парламент министра обороны Рустема Умерова для отчета о... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T13:30:00+03:00
2025-03-27T13:30:00+03:00
2025-03-27T13:30:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании в четверг не набрала необходимое количество голосов для вызова в парламент министра обороны Рустема Умерова для отчета о переговорах с американской делегацией в Саудовской Аравии, заявила украинский парламентарий София Федина. Ранее украинский парламент неоднократно вызывал для отчета о переговорах с США министра иностранных дел Андрея Сибигу. В предыдущий раз его вызывали во вторник, однако он не пришел. "Рада провалила голосование за вызов Умерова по переговорам в Саудовской Аравии. Не собралось 150 голосов. Народ и их представителей продолжают держать в неведении, мы узнаем о переговорах из зарубежных СМИ", - приводит слова Фединой партия "Европейская солидарность" в своем Telegram-канале. Новый раунд переговоров американской и украинской делегаций прошел в Эр-Рияде во вторник. Владимир Зеленский заявил, что Украина и США договорились, что кроме Соединенных Штатов участвовать в мониторинге соблюдения договоренностей по Украине могут третьи страны.
https://ria.ru/20250326/kiev-2007424150.html
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в мире, украина, саудовская аравия, сша, рустем умеров, андрей сибига, владимир зеленский, верховная рада украины, европейская солидарность
В мире, Украина, Саудовская Аравия, США, Рустем Умеров, Андрей Сибига, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Европейская солидарность
Рада провалила голосование о вызове главы МО для отчета о переговорах с США
Федина: Рада не набрала голосов для вызова Умерова по отчету о переговорах с США