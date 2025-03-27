https://ria.ru/20250327/rada-2007663304.html

Новый проект соглашения Украины и США по недрам является бессрочным

Новый проект соглашения Украины и США по недрам является бессрочным - РИА Новости, 27.03.2025

Новый проект соглашения Украины и США по недрам является бессрочным

Проект соглашения Украины с США по украинским ресурсам предполагает, что оно будет бессрочным, сообщил депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T13:16:00+03:00

2025-03-27T13:16:00+03:00

2025-03-27T13:16:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Проект соглашения Украины с США по украинским ресурсам предполагает, что оно будет бессрочным, сообщил депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк. Ранее в четверг он сообщил, что новый проект соглашения с США по украинским ресурсам не в пользу Украины. Министр финансов США Скотт Бессент в среду сообщал, что США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утвержден уже на следующей неделе. "Бессрочно действует соглашение", - написал Железняк в своем Telegram-канале, добавив, что изменения в соглашение могут быть внесены только с разрешения американцев. Он подчеркнул, что это не финальный документ и выразил надежду, что Киев будет требовать и добьется значительных изменений в него. Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250327/zheleznyak-2007651162.html

https://ria.ru/20250224/ukraina-2001298277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, украина, киев, скотт бессент, дональд трамп, верховная рада украины