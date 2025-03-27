Рейтинг@Mail.ru
Новый проект соглашения Украины и США по недрам является бессрочным - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:16 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/rada-2007663304.html
Новый проект соглашения Украины и США по недрам является бессрочным
Новый проект соглашения Украины и США по недрам является бессрочным - РИА Новости, 27.03.2025
Новый проект соглашения Украины и США по недрам является бессрочным
Проект соглашения Украины с США по украинским ресурсам предполагает, что оно будет бессрочным, сообщил депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T13:16:00+03:00
2025-03-27T13:16:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
скотт бессент
дональд трамп
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112750/67/1127506781_99:0:2972:1616_1920x0_80_0_0_484c4559ac0243dc607befb38a8fa104.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Проект соглашения Украины с США по украинским ресурсам предполагает, что оно будет бессрочным, сообщил депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк. Ранее в четверг он сообщил, что новый проект соглашения с США по украинским ресурсам не в пользу Украины. Министр финансов США Скотт Бессент в среду сообщал, что США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утвержден уже на следующей неделе. "Бессрочно действует соглашение", - написал Железняк в своем Telegram-канале, добавив, что изменения в соглашение могут быть внесены только с разрешения американцев. Он подчеркнул, что это не финальный документ и выразил надежду, что Киев будет требовать и добьется значительных изменений в него. Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250327/zheleznyak-2007651162.html
https://ria.ru/20250224/ukraina-2001298277.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112750/67/1127506781_458:0:2613:1616_1920x0_80_0_0_16b8a5d52b78bfb1da5318ac1fa44fdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, киев, скотт бессент, дональд трамп, верховная рада украины
В мире, США, Украина, Киев, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
Новый проект соглашения Украины и США по недрам является бессрочным

Депутат Рады Железняк: соглашение Украины с США по ресурсам будет бессрочным

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗдание Верховной Рады Украины в Киеве
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Здание Верховной Рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Проект соглашения Украины с США по украинским ресурсам предполагает, что оно будет бессрочным, сообщил депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк.
Ранее в четверг он сообщил, что новый проект соглашения с США по украинским ресурсам не в пользу Украины. Министр финансов США Скотт Бессент в среду сообщал, что США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утвержден уже на следующей неделе.
"Бессрочно действует соглашение", - написал Железняк в своем Telegram-канале, добавив, что изменения в соглашение могут быть внесены только с разрешения американцев.
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
В проект соглашения США и Украины по минералам включат все ископаемые
12:26
Он подчеркнул, что это не финальный документ и выразил надежду, что Киев будет требовать и добьется значительных изменений в него.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Переговоры по ресурсам находятся на завершающей стадии, заявили на Украине
24 февраля, 15:22
 
В миреСШАУкраинаКиевСкотт БессентДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала