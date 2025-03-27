https://ria.ru/20250327/putin-2007821542.html
Россия будет строить новые надводные и подводные суда, заявил Путин
Россия будет строить новые надводные и подводные суда, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
Россия будет строить новые надводные и подводные суда, заявил Путин
Россия будет строить новые надводные и подводные суда, улучшать их характеристики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T23:33:00+03:00
2025-03-27T23:33:00+03:00
2025-03-27T23:50:00+03:00
россия
мурманская область
безопасность
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия будет строить новые надводные и подводные суда, улучшать их характеристики, заявил президент России Владимир Путин.В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область он осмотрел атомный подводный крейсер "Архангельск" и за чашкой чая пообщался с экипажем подлодки."Будем строить новые надводные и подводные корабли, будем улучшать их характеристики", - заверил Путин, беседуя с моряками.
https://ria.ru/20250327/flot-2007821638.html
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россия, мурманская область, безопасность, владимир путин
Россия, Мурманская область, Безопасность, Владимир Путин
Россия будет строить новые надводные и подводные суда, заявил Путин
Путин пообещал улучшать характеристики новых надводных и подводных судов