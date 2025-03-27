https://ria.ru/20250327/putin-2007821542.html

Россия будет строить новые надводные и подводные суда, заявил Путин

Россия будет строить новые надводные и подводные суда, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025

Россия будет строить новые надводные и подводные суда, заявил Путин

Россия будет строить новые надводные и подводные суда, улучшать их характеристики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T23:33:00+03:00

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2025-03-27T23:50:00+03:00

россия

мурманская область

безопасность

владимир путин

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия будет строить новые надводные и подводные суда, улучшать их характеристики, заявил президент России Владимир Путин.В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область он осмотрел атомный подводный крейсер "Архангельск" и за чашкой чая пообщался с экипажем подлодки."Будем строить новые надводные и подводные корабли, будем улучшать их характеристики", - заверил Путин, беседуя с моряками.

https://ria.ru/20250327/flot-2007821638.html

россия

мурманская область

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2025

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россия, мурманская область, безопасность, владимир путин