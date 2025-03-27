https://ria.ru/20250327/putin-2007810408.html

Россия продолжит укреплять ВМФ, заявил Путин

Россия продолжит укреплять ВМФ, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025

Россия продолжит укреплять ВМФ, заявил Путин

Россия продолжит укреплять ВМФ, в том числе его стратегическую составляющую, наращивать строительство кораблей всех типов, заявил президент РФ Владимир Путин на РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T22:10:00+03:00

2025-03-27T22:10:00+03:00

2025-03-27T22:10:00+03:00

безопасность

россия

арктика

владимир путин

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия продолжит укреплять ВМФ, в том числе его стратегическую составляющую, наращивать строительство кораблей всех типов, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии спуска на воду АПЛ "Пермь". "Мы продолжим и дальше укреплять военно-морской флот, включая его стратегическую составляющую. В целом наращивать темпы и объемы строительства надводных и подводных кораблей разных проектов. Оснащать их новейшим оружием, оборудованием, средствами связи", - пообещал президент. "Такие подводные лодки и корабли усилят мощь всех наших флотов, будут укреплять безопасность морских рубежей России, Северного морского пути, обеспечат решение задач по защите национальных интересов в различных районах Мирового океана", - подчеркнул Путин. По словам верховного главнокомандующего, это касается и Арктики, "которая в условиях обостряющейся глобальной конкуренции приобретает важнейшее экономическое, логистическое, транспортное значение".

https://ria.ru/20250327/kreyser-2007806937.html

россия

арктика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, арктика, владимир путин