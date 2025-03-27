https://ria.ru/20250327/putin-2007810408.html
Россия продолжит укреплять ВМФ, заявил Путин
Россия продолжит укреплять ВМФ, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
Россия продолжит укреплять ВМФ, заявил Путин
Россия продолжит укреплять ВМФ, в том числе его стратегическую составляющую, наращивать строительство кораблей всех типов, заявил президент РФ Владимир Путин на РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T22:10:00+03:00
2025-03-27T22:10:00+03:00
2025-03-27T22:10:00+03:00
безопасность
россия
арктика
владимир путин
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия продолжит укреплять ВМФ, в том числе его стратегическую составляющую, наращивать строительство кораблей всех типов, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии спуска на воду АПЛ "Пермь". "Мы продолжим и дальше укреплять военно-морской флот, включая его стратегическую составляющую. В целом наращивать темпы и объемы строительства надводных и подводных кораблей разных проектов. Оснащать их новейшим оружием, оборудованием, средствами связи", - пообещал президент. "Такие подводные лодки и корабли усилят мощь всех наших флотов, будут укреплять безопасность морских рубежей России, Северного морского пути, обеспечат решение задач по защите национальных интересов в различных районах Мирового океана", - подчеркнул Путин. По словам верховного главнокомандующего, это касается и Арктики, "которая в условиях обостряющейся глобальной конкуренции приобретает важнейшее экономическое, логистическое, транспортное значение".
https://ria.ru/20250327/kreyser-2007806937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, арктика, владимир путин
Безопасность, Россия, Арктика, Владимир Путин
Россия продолжит укреплять ВМФ, заявил Путин
Путин: РФ продолжит укреплять ВМФ, в том числе его стратегическую составляющую