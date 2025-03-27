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Путин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры Арктики - РИА Новости, 27.03.2025
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21:17 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/putin-2007803647.html
Путин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры Арктики
Путин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры Арктики - РИА Новости, 27.03.2025
Путин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры Арктики
Интерес к развитию транспортной инфраструктуры Арктики проявляют Белоруссия, Китай, ОАЭ и другие страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T21:17:00+03:00
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арктика
белоруссия
китай
владимир путин
оаэ
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Интерес к развитию транспортной инфраструктуры Арктики проявляют Белоруссия, Китай, ОАЭ и другие страны, заявил президент России Владимир Путин. "Интерес к этому проекту и в целом к развитию транспортной инфраструктуры Арктики проявляют наши партнёры и из Белоруссии, и из Китая, ОАЭ и других стран. Это очень интересная с точки зрения бизнеса работа", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Международного арктического форума.
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арктика, белоруссия, китай, владимир путин, оаэ
Арктика, Белоруссия, Китай, Владимир Путин, ОАЭ
Путин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры Арктики

Путин: интерес к развитию транспортной инфраструктуры Арктики проявляют КНР, ОАЭ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Интерес к развитию транспортной инфраструктуры Арктики проявляют Белоруссия, Китай, ОАЭ и другие страны, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Интерес к этому проекту и в целом к развитию транспортной инфраструктуры Арктики проявляют наши партнёры и из Белоруссии, и из Китая, ОАЭ и других стран. Это очень интересная с точки зрения бизнеса работа", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Международного арктического форума.
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АрктикаБелоруссияКитайВладимир ПутинОАЭ
 
 
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