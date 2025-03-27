https://ria.ru/20250327/putin-2007803647.html

Путин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры Арктики

Путин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры Арктики - РИА Новости, 27.03.2025

Путин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры Арктики

Интерес к развитию транспортной инфраструктуры Арктики проявляют Белоруссия, Китай, ОАЭ и другие страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T21:17:00+03:00

2025-03-27T21:17:00+03:00

2025-03-27T21:17:00+03:00

арктика

белоруссия

китай

владимир путин

оаэ

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Интерес к развитию транспортной инфраструктуры Арктики проявляют Белоруссия, Китай, ОАЭ и другие страны, заявил президент России Владимир Путин. "Интерес к этому проекту и в целом к развитию транспортной инфраструктуры Арктики проявляют наши партнёры и из Белоруссии, и из Китая, ОАЭ и других стран. Это очень интересная с точки зрения бизнеса работа", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Международного арктического форума.

https://ria.ru/20250317/kitaj-2005437310.html

арктика

белоруссия

китай

оаэ

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Наталья Макарова

арктика, белоруссия, китай, владимир путин, оаэ