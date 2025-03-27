Путин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры Арктики
Путин: интерес к развитию транспортной инфраструктуры Арктики проявляют КНР, ОАЭ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Интерес к развитию транспортной инфраструктуры Арктики проявляют Белоруссия, Китай, ОАЭ и другие страны, заявил президент России Владимир Путин.
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"Интерес к этому проекту и в целом к развитию транспортной инфраструктуры Арктики проявляют наши партнёры и из Белоруссии, и из Китая, ОАЭ и других стран. Это очень интересная с точки зрения бизнеса работа", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Международного арктического форума.
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