Путин предложил учесть развитие Арктики в нацпроектах
Путин: нужно предусмотреть отдельные арктические разделы в национальных проектах
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
© POOL
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил учесть развитие Арктики в национальных проектах.
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"Обращаю внимание правительству… нужно предусмотреть отдельные арктические разделы в наших национальных проектах", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога"
Он отметил, что необходимо запустить механизм по задействованию в реализации мастер-планов по развитию арктических городов бизнеса, стратегических инвесторов.