https://ria.ru/20250327/putin-2007802645.html

Путин предложил учесть развитие Арктики в нацпроектах

Путин предложил учесть развитие Арктики в нацпроектах - РИА Новости, 27.03.2025

Путин предложил учесть развитие Арктики в нацпроектах

Президент России Владимир Путин предложил учесть развитие Арктики в национальных проектах. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T21:08:00+03:00

2025-03-27T21:08:00+03:00

2025-03-27T21:08:00+03:00

россия

арктика

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007760268_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_96e5b062f2f2f82c8df50917aa4be4c9.jpg

МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил учесть развитие Арктики в национальных проектах. "Обращаю внимание правительству… нужно предусмотреть отдельные арктические разделы в наших национальных проектах", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога" Он отметил, что необходимо запустить механизм по задействованию в реализации мастер-планов по развитию арктических городов бизнеса, стратегических инвесторов.

https://ria.ru/20250327/putin-2007778725.html

россия

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, арктика, владимир путин