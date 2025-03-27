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Путин предложил учесть развитие Арктики в нацпроектах - РИА Новости, 27.03.2025
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21:08 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/putin-2007802645.html
Путин предложил учесть развитие Арктики в нацпроектах
Путин предложил учесть развитие Арктики в нацпроектах - РИА Новости, 27.03.2025
Путин предложил учесть развитие Арктики в нацпроектах
Президент России Владимир Путин предложил учесть развитие Арктики в национальных проектах. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T21:08:00+03:00
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россия
арктика
владимир путин
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил учесть развитие Арктики в национальных проектах. "Обращаю внимание правительству… нужно предусмотреть отдельные арктические разделы в наших национальных проектах", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога" Он отметил, что необходимо запустить механизм по задействованию в реализации мастер-планов по развитию арктических городов бизнеса, стратегических инвесторов.
https://ria.ru/20250327/putin-2007778725.html
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россия, арктика, владимир путин
Россия, Арктика, Владимир Путин
Путин предложил учесть развитие Арктики в нацпроектах

Путин: нужно предусмотреть отдельные арктические разделы в национальных проектах

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил учесть развитие Арктики в национальных проектах.
«
"Обращаю внимание правительству… нужно предусмотреть отдельные арктические разделы в наших национальных проектах", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога"
Он отметил, что необходимо запустить механизм по задействованию в реализации мастер-планов по развитию арктических городов бизнеса, стратегических инвесторов.
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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РоссияАрктикаВладимир Путин
 
 
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