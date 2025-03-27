https://ria.ru/20250327/putin-2007798939.html

"Генеральная уборка" Арктики продолжится, заявил Путин

"Генеральная уборка" Арктики продолжится, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025

"Генеральная уборка" Арктики продолжится, заявил Путин

Власти РФ продолжат "генеральную уборку" Арктики, в том числе очистку акватории от затонувших кораблей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T20:43:00+03:00

2025-03-27T20:43:00+03:00

2025-03-27T20:43:00+03:00

россия

мурманск

владимир путин

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Власти РФ продолжат "генеральную уборку" Арктики, в том числе очистку акватории от затонувших кораблей, заявил президент России Владимир Путин. Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Международного арктического форума "Арктика - территория диалога" напомнил, что в ходе первого форума была запущена "генеральная уборка" Арктики от металлолома, остатков горюче-смазочных материалов и других отходов. "Мы обязательно продолжим эту работу, обеспечим комплексную экологическую защиту арктической зоны России. Включая решение такой острой проблемы, как расчистка акватории от затонувших кораблей", - сказал Путин на форуме. Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой.

https://ria.ru/20250327/putin-2007778725.html

россия

мурманск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мурманск, владимир путин