"Генеральная уборка" Арктики продолжится, заявил Путин
Путин заявил, что российские власти продолжат генеральную уборку Арктики
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Власти РФ продолжат "генеральную уборку" Арктики, в том числе очистку акватории от затонувших кораблей, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Международного арктического форума "Арктика - территория диалога" напомнил, что в ходе первого форума была запущена "генеральная уборка" Арктики от металлолома, остатков горюче-смазочных материалов и других отходов.
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"Мы обязательно продолжим эту работу, обеспечим комплексную экологическую защиту арктической зоны России. Включая решение такой острой проблемы, как расчистка акватории от затонувших кораблей", - сказал Путин на форуме.
Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой.