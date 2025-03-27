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Принятие мастер-планов арктических городов надо ускорить, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
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20:39 27.03.2025 (обновлено: 23:21 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/putin-2007798502.html
Принятие мастер-планов арктических городов надо ускорить, заявил Путин
Принятие мастер-планов арктических городов надо ускорить, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
Принятие мастер-планов арктических городов надо ускорить, заявил Путин
График принятия мастер-планов арктических городов нужно ускорить, продумать финансирование, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T20:39:00+03:00
2025-03-27T23:21:00+03:00
экономика
россия
арктика
владимир путин
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. График принятия мастер-планов арктических городов нужно ускорить, продумать финансирование, заявил президент РФ Владимир Путин. "Обращаю внимание правительству, нужно ускорить принятие графика реализации арктических мастер-планов, продумать их финансирование, в том числе, как уже говорил, нужно предусмотреть отдельные арктические разделы в наших национальных проектах, а также запустить механизм, чтобы задействовать в реализации мастер-планов бизнес, стратегических инвесторов, которые работают в Арктике, либо хотят здесь работать", - сказал Путин в ходе Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".Он поручил продумать создание специальных центров компетенций, где муниципальные, региональные служащие будут повышать свою квалификацию в сфере развития городов, обучаться лучшим методикам мастер-планирования.Путин предложил также в рамках всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды предусмотреть "отдельный дополнительный лимит из федерального бюджета"."Не буду называть окончательные цифры, но такой лимит нужно определить и поддержку нужно оказать, чтобы у коллег, которые занимаются решением задач, обозначенных мною только что, стало больше возможностей для обустройства набережных, пешеходных зон и детских площадок, для разбивки парков, скверов и так далее", - отметил президент.
https://ria.ru/20250327/putin-2007778725.html
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экономика, россия, арктика, владимир путин
Экономика, Россия, Арктика, Владимир Путин
Принятие мастер-планов арктических городов надо ускорить, заявил Путин

Путин призвал ускорить график принятия мастер-планов арктических городов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. График принятия мастер-планов арктических городов нужно ускорить, продумать финансирование, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Обращаю внимание правительству, нужно ускорить принятие графика реализации арктических мастер-планов, продумать их финансирование, в том числе, как уже говорил, нужно предусмотреть отдельные арктические разделы в наших национальных проектах, а также запустить механизм, чтобы задействовать в реализации мастер-планов бизнес, стратегических инвесторов, которые работают в Арктике, либо хотят здесь работать", - сказал Путин в ходе Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
Он поручил продумать создание специальных центров компетенций, где муниципальные, региональные служащие будут повышать свою квалификацию в сфере развития городов, обучаться лучшим методикам мастер-планирования.
Путин предложил также в рамках всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды предусмотреть "отдельный дополнительный лимит из федерального бюджета".
"Не буду называть окончательные цифры, но такой лимит нужно определить и поддержку нужно оказать, чтобы у коллег, которые занимаются решением задач, обозначенных мною только что, стало больше возможностей для обустройства набережных, пешеходных зон и детских площадок, для разбивки парков, скверов и так далее", - отметил президент.
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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