https://ria.ru/20250327/putin-2007798502.html

Принятие мастер-планов арктических городов надо ускорить, заявил Путин

Принятие мастер-планов арктических городов надо ускорить, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025

Принятие мастер-планов арктических городов надо ускорить, заявил Путин

График принятия мастер-планов арктических городов нужно ускорить, продумать финансирование, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T20:39:00+03:00

2025-03-27T20:39:00+03:00

2025-03-27T23:21:00+03:00

экономика

россия

арктика

владимир путин

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. График принятия мастер-планов арктических городов нужно ускорить, продумать финансирование, заявил президент РФ Владимир Путин. "Обращаю внимание правительству, нужно ускорить принятие графика реализации арктических мастер-планов, продумать их финансирование, в том числе, как уже говорил, нужно предусмотреть отдельные арктические разделы в наших национальных проектах, а также запустить механизм, чтобы задействовать в реализации мастер-планов бизнес, стратегических инвесторов, которые работают в Арктике, либо хотят здесь работать", - сказал Путин в ходе Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".Он поручил продумать создание специальных центров компетенций, где муниципальные, региональные служащие будут повышать свою квалификацию в сфере развития городов, обучаться лучшим методикам мастер-планирования.Путин предложил также в рамках всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды предусмотреть "отдельный дополнительный лимит из федерального бюджета"."Не буду называть окончательные цифры, но такой лимит нужно определить и поддержку нужно оказать, чтобы у коллег, которые занимаются решением задач, обозначенных мною только что, стало больше возможностей для обустройства набережных, пешеходных зон и детских площадок, для разбивки парков, скверов и так далее", - отметил президент.

https://ria.ru/20250327/putin-2007778725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, арктика, владимир путин