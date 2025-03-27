https://ria.ru/20250327/putin-2007798094.html

Путин призвал развивать сервисную экономику в Арктике

Путин призвал развивать сервисную экономику в Арктике - РИА Новости, 27.03.2025

Путин призвал развивать сервисную экономику в Арктике

Люди говорят, что в Арктике не хватает "сервисной экономики", этот сегмент надо развивать, стимулировать инициативы предпринимателей, заявил президент РФ... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T20:35:00+03:00

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2025-03-27T20:36:00+03:00

мурманск

арктика

россия

владимир путин

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Люди говорят, что в Арктике не хватает "сервисной экономики", этот сегмент надо развивать, стимулировать инициативы предпринимателей, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой. "Надо всегда опираться на мнения и запросы граждан, самих северян. Так, люди прямо говорят, например, о том, что в арктических городах и посёлках не хватает так называемой сервисной экономики, то есть объектов досуга, мест для семейного отдыха, детских развлечений, культурно-просветительских площадок. И этот сегмент нужно развивать, стимулировать инициативы предпринимателей", - сказал Путин, в ходе Международного арктического форума. В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.

https://ria.ru/20250327/arktika-2007729218.html

мурманск

арктика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мурманск, арктика, россия, владимир путин