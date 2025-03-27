Путин призвал развивать сервисную экономику в Арктике
Путин: говорят, что в Арктике не хватает сервисной экономики, это надо развивать
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Люди говорят, что в Арктике не хватает "сервисной экономики", этот сегмент надо развивать, стимулировать инициативы предпринимателей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой.
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"Надо всегда опираться на мнения и запросы граждан, самих северян. Так, люди прямо говорят, например, о том, что в арктических городах и посёлках не хватает так называемой сервисной экономики, то есть объектов досуга, мест для семейного отдыха, детских развлечений, культурно-просветительских площадок. И этот сегмент нужно развивать, стимулировать инициативы предпринимателей", - сказал Путин, в ходе Международного арктического форума.
В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.