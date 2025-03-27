https://ria.ru/20250327/putin-2007797748.html

Россия возвращает долг природе Арктики, заявил Путин

Россия возвращает долг природе Арктики, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025

Россия возвращает долг природе Арктики, заявил Путин

Россия отдает долг перед природой Арктики, проводя рекультивацию земель и вывозя технологические отходы, важно не накопить новые долги, заявил президент России... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T20:34:00+03:00

2025-03-27T20:34:00+03:00

2025-03-27T20:35:00+03:00

россия

арктика

мурманск

владимир путин

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия отдает долг перед природой Арктики, проводя рекультивацию земель и вывозя технологические отходы, важно не накопить новые долги, заявил президент России Владимир Путин. Президент в ходе своего выступления на пленарном заседании Международного арктического форума "Арктика - территория диалога" отметил, что власти РФ планируют вывозить технологические отходы и проводить рекультивацию территорий Арктики. "По сути, мы возвращаем долг Арктике, но нам нельзя накапливать новые долги ее уникальной природе", - подчеркнул президент. Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой.

https://ria.ru/20250327/putin-2007748216.html

россия

арктика

мурманск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, арктика, мурманск, владимир путин