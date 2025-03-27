https://ria.ru/20250327/putin-2007797748.html
Россия возвращает долг природе Арктики, заявил Путин
Россия возвращает долг природе Арктики, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
Россия возвращает долг природе Арктики, заявил Путин
Россия отдает долг перед природой Арктики, проводя рекультивацию земель и вывозя технологические отходы, важно не накопить новые долги, заявил президент России... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T20:34:00+03:00
2025-03-27T20:34:00+03:00
2025-03-27T20:35:00+03:00
россия
арктика
мурманск
владимир путин
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия отдает долг перед природой Арктики, проводя рекультивацию земель и вывозя технологические отходы, важно не накопить новые долги, заявил президент России Владимир Путин. Президент в ходе своего выступления на пленарном заседании Международного арктического форума "Арктика - территория диалога" отметил, что власти РФ планируют вывозить технологические отходы и проводить рекультивацию территорий Арктики. "По сути, мы возвращаем долг Арктике, но нам нельзя накапливать новые долги ее уникальной природе", - подчеркнул президент. Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой.
https://ria.ru/20250327/putin-2007748216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, арктика, мурманск, владимир путин
Россия, Арктика, Мурманск, Владимир Путин
Россия возвращает долг природе Арктики, заявил Путин
Путин: Россия отдает долг перед природой Арктики, важно не накопить новые долги