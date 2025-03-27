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Путин пообещал укрепление Россией глобального лидерства в Арктике - РИА Новости, 27.03.2025
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20:17 27.03.2025 (обновлено: 20:42 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/putin-2007793844.html
Путин пообещал укрепление Россией глобального лидерства в Арктике
Путин пообещал укрепление Россией глобального лидерства в Арктике - РИА Новости, 27.03.2025
Путин пообещал укрепление Россией глобального лидерства в Арктике
Президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия укрепит глобальное лидерство в Арктике. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T20:17:00+03:00
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арктика
владимир путин
россия
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия укрепит глобальное лидерство в Арктике."Задачи, которые мы ставим и решаем в Арктике, проекты, которые здесь реализуем, должны быть соответствующего исторического масштаба с расчетом на десятилетия, может, даже и на века вперед. Мы сделаем все для того, чтобы укреплять глобальное лидерство России в Арктике", - сказал глава государства в ходе международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
https://ria.ru/20250327/putin-2007794446.html
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арктика, владимир путин, россия
Арктика, Владимир Путин, Россия
Путин пообещал укрепление Россией глобального лидерства в Арктике

Путин: Россия укрепит глобальное лидерство в Арктике

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия укрепит глобальное лидерство в Арктике.
"Задачи, которые мы ставим и решаем в Арктике, проекты, которые здесь реализуем, должны быть соответствующего исторического масштаба с расчетом на десятилетия, может, даже и на века вперед. Мы сделаем все для того, чтобы укреплять глобальное лидерство России в Арктике", - сказал глава государства в ходе международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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АрктикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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