https://ria.ru/20250327/putin-2007793240.html

Россия будет развивать в Арктике добычу ископаемых, заявил Путин

Россия будет развивать в Арктике добычу ископаемых, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025

Россия будет развивать в Арктике добычу ископаемых, заявил Путин

Россия намерена развивать в Арктике добычу ископаемых, в том числе добычу редкоземельных металлов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T20:16:00+03:00

2025-03-27T20:16:00+03:00

2025-03-27T20:16:00+03:00

экономика

цены на нефть

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арктика

владимир путин

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия намерена развивать в Арктике добычу ископаемых, в том числе добычу редкоземельных металлов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Задача заключается в том, чтобы на мощной ресурсной базе открывать в арктических регионах предприятия с глубокой переработкой сырья, сохраняя уникальную природу Арктики, создавать производство с высокой добавленной стоимостью в нефти и газохимии, в сфере редкоземельных металлов", - сказал глава государства в ходе международного арктического форума "Арктика - территория диалога".

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россия

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, арктика, владимир путин