https://ria.ru/20250327/putin-2007793240.html
Россия будет развивать в Арктике добычу ископаемых, заявил Путин
Россия будет развивать в Арктике добычу ископаемых, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
Россия будет развивать в Арктике добычу ископаемых, заявил Путин
Россия намерена развивать в Арктике добычу ископаемых, в том числе добычу редкоземельных металлов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T20:16:00+03:00
2025-03-27T20:16:00+03:00
2025-03-27T20:16:00+03:00
экономика
цены на нефть
россия
арктика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007760268_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_96e5b062f2f2f82c8df50917aa4be4c9.jpg
МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия намерена развивать в Арктике добычу ископаемых, в том числе добычу редкоземельных металлов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Задача заключается в том, чтобы на мощной ресурсной базе открывать в арктических регионах предприятия с глубокой переработкой сырья, сохраняя уникальную природу Арктики, создавать производство с высокой добавленной стоимостью в нефти и газохимии, в сфере редкоземельных металлов", - сказал глава государства в ходе международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
https://ria.ru/20250327/putin-2007778725.html
россия
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007760268_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee893be7030911d06616b52ef87f4bf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, арктика, владимир путин
Экономика, Цены на нефть, Россия, Арктика, Владимир Путин
Россия будет развивать в Арктике добычу ископаемых, заявил Путин
Путин заявил, что Россия намерена развивать в Арктике добычу ископаемых