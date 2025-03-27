https://ria.ru/20250327/putin-2007791313.html

Путин попросил поддержать отечественные судостроительные предприятия

Путин попросил поддержать отечественные судостроительные предприятия - РИА Новости, 27.03.2025

Путин попросил поддержать отечественные судостроительные предприятия

Президент России Владимир Путин попросил правительство страны поддержать отечественные судостроительные и судоремонтные предприятия. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T20:11:00+03:00

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экономика

россия

владимир путин

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство страны поддержать отечественные судостроительные и судоремонтные предприятия. "В первую очередь, и обращаю на это внимание правительства, поддержать наши судостроительные и судоремонтные предприятия, которые модернизируют и расширяют производство, выстраивают международные производственные цепочки", - сказал глава государства в ходе международного арктического форума "Арктика - территория диалога".

https://ria.ru/20250327/putin-2007789521.html

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экономика, россия, владимир путин