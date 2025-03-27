https://ria.ru/20250327/putin-2007790383.html

Количество военнослужащих в арктической зоне будет расти, заявил Путин

Количество военнослужащих в арктической зоне будет расти, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025

Количество военнослужащих в арктической зоне будет расти, заявил Путин

Количество военнослужащих в арктической зоне будет расти, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T20:07:00+03:00

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2025-03-27T20:21:00+03:00

владимир путин

арктика

россия

безопасность

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Количество военнослужащих в арктической зоне будет расти, заявил президент РФ Владимир Путин."Количество военнослужащих здесь будет расти", - сказал Путин в ходе Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".

https://ria.ru/20250327/putin-2007778725.html

арктика

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, арктика, россия, безопасность