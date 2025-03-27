https://ria.ru/20250327/putin-2007790383.html
Количество военнослужащих в арктической зоне будет расти, заявил Путин
Количество военнослужащих в арктической зоне будет расти, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
Количество военнослужащих в арктической зоне будет расти, заявил Путин
Количество военнослужащих в арктической зоне будет расти, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T20:07:00+03:00
2025-03-27T20:07:00+03:00
2025-03-27T20:21:00+03:00
владимир путин
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Количество военнослужащих в арктической зоне будет расти, заявил президент РФ Владимир Путин."Количество военнослужащих здесь будет расти", - сказал Путин в ходе Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
https://ria.ru/20250327/putin-2007778725.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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владимир путин, арктика, россия, безопасность
Владимир Путин, Арктика, Россия, Безопасность
Количество военнослужащих в арктической зоне будет расти, заявил Путин
Путин заявил, что количество военнослужащих в арктической зоне будет расти