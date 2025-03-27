https://ria.ru/20250327/putin-2007789521.html

Путин поручил проработать вопрос строительства в России новых верфей

Путин поручил проработать вопрос строительства в России новых верфей - РИА Новости, 27.03.2025

Путин поручил проработать вопрос строительства в России новых верфей

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос строительства в России новых современных высокотехнологичных верфей. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T20:04:00+03:00

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2025-03-27T20:05:00+03:00

россия

мурманск

владимир путин

экономика

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос строительства в России новых современных высокотехнологичных верфей. Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой. "Также прошу правительство проработать вопрос о строительстве в России новых верфей - современных, сложных, высокотехнологичных производств", - заявил президент в ходе выступления на пленарном заседании международного арктического форума "Арктика - территория диалога".

https://ria.ru/20241122/trutnev-1985222073.html

россия

мурманск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мурманск, владимир путин, экономика