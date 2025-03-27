Путин поручил проработать вопрос строительства в России новых верфей
Путин поручил проработать вопрос строительства в России новых современных верфей
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос строительства в России новых современных высокотехнологичных верфей.
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"Также прошу правительство проработать вопрос о строительстве в России новых верфей - современных, сложных, высокотехнологичных производств", - заявил президент в ходе выступления на пленарном заседании международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
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