Путин заявил о деградации механизма Арктического совета
Путин: механизм Арктического совета деградировал, это выбор западных государств
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Механизм Арктического совета сегодня деградировал, это выбор западных государств, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Напомню, что для сотрудничества в экологической сфере, для предупреждения чрезвычайных ситуаций за полярным кругом и совместного реагирования на них был создан Арктический совет. Но и этот механизм сегодня деградировал. Причем Россия не отказывалась от общения в этом формате. Это был выбор именно наших западных партнеров, западных государств", - сказал Путин в ходе Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".