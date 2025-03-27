https://ria.ru/20250327/putin-2007783654.html

Путин заявил о деградации механизма Арктического совета

Путин заявил о деградации механизма Арктического совета - РИА Новости, 27.03.2025

Путин заявил о деградации механизма Арктического совета

Механизм Арктического совета сегодня деградировал, это выбор западных государств, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T19:43:00+03:00

2025-03-27T19:43:00+03:00

2025-03-27T20:11:00+03:00

арктический совет

владимир путин

россия

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Механизм Арктического совета сегодня деградировал, это выбор западных государств, заявил президент РФ Владимир Путин."Напомню, что для сотрудничества в экологической сфере, для предупреждения чрезвычайных ситуаций за полярным кругом и совместного реагирования на них был создан Арктический совет. Но и этот механизм сегодня деградировал. Причем Россия не отказывалась от общения в этом формате. Это был выбор именно наших западных партнеров, западных государств", - сказал Путин в ходе Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".

https://ria.ru/20250327/putin-2007778725.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

арктический совет, владимир путин, россия