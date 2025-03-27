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Путин заявил о деградации механизма Арктического совета - РИА Новости, 27.03.2025
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19:43 27.03.2025 (обновлено: 20:11 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/putin-2007783654.html
Путин заявил о деградации механизма Арктического совета
Путин заявил о деградации механизма Арктического совета - РИА Новости, 27.03.2025
Путин заявил о деградации механизма Арктического совета
Механизм Арктического совета сегодня деградировал, это выбор западных государств, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T19:43:00+03:00
2025-03-27T20:11:00+03:00
арктический совет
владимир путин
россия
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Механизм Арктического совета сегодня деградировал, это выбор западных государств, заявил президент РФ Владимир Путин."Напомню, что для сотрудничества в экологической сфере, для предупреждения чрезвычайных ситуаций за полярным кругом и совместного реагирования на них был создан Арктический совет. Но и этот механизм сегодня деградировал. Причем Россия не отказывалась от общения в этом формате. Это был выбор именно наших западных партнеров, западных государств", - сказал Путин в ходе Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
https://ria.ru/20250327/putin-2007778725.html
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арктический совет, владимир путин, россия
Арктический совет, Владимир Путин, Россия
Путин заявил о деградации механизма Арктического совета

Путин: механизм Арктического совета деградировал, это выбор западных государств

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Механизм Арктического совета сегодня деградировал, это выбор западных государств, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Напомню, что для сотрудничества в экологической сфере, для предупреждения чрезвычайных ситуаций за полярным кругом и совместного реагирования на них был создан Арктический совет. Но и этот механизм сегодня деградировал. Причем Россия не отказывалась от общения в этом формате. Это был выбор именно наших западных партнеров, западных государств", - сказал Путин в ходе Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил Путин
Вчера, 19:38
 
Арктический советВладимир ПутинРоссия
 
 
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