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Путин возложил цветы к памятнику "Защитникам Заполярья" в Мурманске - РИА Новости, 27.03.2025
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16:04 27.03.2025 (обновлено: 16:28 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/putin-2007721530.html
Путин возложил цветы к памятнику "Защитникам Заполярья" в Мурманске
Путин возложил цветы к памятнику "Защитникам Заполярья" в Мурманске - РИА Новости, 27.03.2025
Путин возложил цветы к памятнику "Защитникам Заполярья" в Мурманске
Президент России Владимир Путин начал поездку в Мурманскую область с возложения цветов к монументу "Защитникам Заполярья". РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T16:04:00+03:00
2025-03-27T16:28:00+03:00
общество
россия
мурманская область
владимир путин
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал поездку в Мурманскую область с возложения цветов к монументу "Защитникам Заполярья".Под звуки военного оркестра глава государства подошел к Вечному огню, преклонил колено и возложил букет алых роз, после чего почтил память бойцов, погибших в Великой Отечественной войне, минутой молчания.Памятник открыт на сопке Зеленый мыс в 1974 году к 30-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Он символизирует несгибаемую стойкость воинов в годы Великой Отечественной войны. В 1975 году здесь были перезахоронены останки неизвестного солдата, зажжен Вечный огонь. В 1976 году завершено строительство и сдан в эксплуатацию мемориальный комплекс.
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Путин у мемориала "Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны"
Путин начал поездку в Мурманскую область с возложения цветов к монументу "Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны"
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общество, россия, мурманская область, владимир путин
Общество, Россия, Мурманская область, Владимир Путин
Путин возложил цветы к памятнику "Защитникам Заполярья" в Мурманске

Путин возложил цветы к памятнику "Защитникам Заполярья" на сопке Зеленый мыс

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал поездку в Мурманскую область с возложения цветов к монументу "Защитникам Заполярья".
Под звуки военного оркестра глава государства подошел к Вечному огню, преклонил колено и возложил букет алых роз, после чего почтил память бойцов, погибших в Великой Отечественной войне, минутой молчания.
Памятник открыт на сопке Зеленый мыс в 1974 году к 30-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Он символизирует несгибаемую стойкость воинов в годы Великой Отечественной войны. В 1975 году здесь были перезахоронены останки неизвестного солдата, зажжен Вечный огонь. В 1976 году завершено строительство и сдан в эксплуатацию мемориальный комплекс.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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ОбществоРоссияМурманская областьВладимир Путин
 
 
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