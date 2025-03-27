https://ria.ru/20250327/putin-2007721530.html
Путин возложил цветы к памятнику "Защитникам Заполярья" в Мурманске
Путин возложил цветы к памятнику "Защитникам Заполярья" в Мурманске - РИА Новости, 27.03.2025
Путин возложил цветы к памятнику "Защитникам Заполярья" в Мурманске
Президент России Владимир Путин начал поездку в Мурманскую область с возложения цветов к монументу "Защитникам Заполярья". РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T16:04:00+03:00
2025-03-27T16:04:00+03:00
2025-03-27T16:28:00+03:00
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал поездку в Мурманскую область с возложения цветов к монументу "Защитникам Заполярья".Под звуки военного оркестра глава государства подошел к Вечному огню, преклонил колено и возложил букет алых роз, после чего почтил память бойцов, погибших в Великой Отечественной войне, минутой молчания.Памятник открыт на сопке Зеленый мыс в 1974 году к 30-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Он символизирует несгибаемую стойкость воинов в годы Великой Отечественной войны. В 1975 году здесь были перезахоронены останки неизвестного солдата, зажжен Вечный огонь. В 1976 году завершено строительство и сдан в эксплуатацию мемориальный комплекс.
https://ria.ru/20250327/putin-2007716610.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин у мемориала "Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны"
Путин начал поездку в Мурманскую область с возложения цветов к монументу "Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны"
2025-03-27T16:04
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PT0M58S
РИА Новости
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общество, россия, мурманская область, владимир путин
Общество, Россия, Мурманская область, Владимир Путин
Путин возложил цветы к памятнику "Защитникам Заполярья" в Мурманске
Путин возложил цветы к памятнику "Защитникам Заполярья" на сопке Зеленый мыс
МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал поездку в Мурманскую область с возложения цветов к монументу "Защитникам Заполярья".
Под звуки военного оркестра глава государства подошел к Вечному огню, преклонил колено и возложил букет алых роз, после чего почтил память бойцов, погибших в Великой Отечественной войне, минутой молчания.
Памятник открыт на сопке Зеленый мыс в 1974 году к 30-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Он символизирует несгибаемую стойкость воинов в годы Великой Отечественной войны. В 1975 году здесь были перезахоронены останки неизвестного солдата, зажжен Вечный огонь. В 1976 году завершено строительство и сдан в эксплуатацию мемориальный комплекс.