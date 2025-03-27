https://ria.ru/20250327/putin-2007590383.html

Глава Чувашии доложил Путину о ремонте школ в республике

Глава Чувашии доложил Путину о ремонте школ в республике - РИА Новости, 27.03.2025

Глава Чувашии доложил Путину о ремонте школ в республике

Глава Чувашии Олег Николаев доложил президенту России Владимиру Путину, что за пять лет в регионе было капитально отремонтировано 111 школ и девять построено. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T01:39:00+03:00

2025-03-27T01:39:00+03:00

2025-03-27T01:39:00+03:00

россия

москва

олег николаев (политик)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев доложил президенту России Владимиру Путину, что за пять лет в регионе было капитально отремонтировано 111 школ и девять построено. В среду вечером президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Николаевым, который доложил главе государства о социально-экономических показателях региона. "Мы за это время (с 2020 года - ред.) построили девять школ, но капитально отремонтировали 111 школ. Причем капитально отремонтированные школы, они становятся практически как новые. Тем более мы в рамках нашего регионального стандарта после капитального ремонта здания на следующий год полностью благоустроим территорию, то есть стадион, воркаут-зона, зоны рекреации и так далее. У нас разработан стандарт, в зависимости от масштаба школы, какие здесь должны быть элементы, в том числе с требованием антитеррористической защищенности" - сказал Николаев.

https://ria.ru/20250327/chuvashiya-2007587497.html

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Дарья Буймова

россия, москва, олег николаев (политик), владимир путин, общество