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Глава Чувашии доложил Путину о ремонте школ в республике - РИА Новости, 27.03.2025
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01:39 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/putin-2007590383.html
Глава Чувашии доложил Путину о ремонте школ в республике
Глава Чувашии доложил Путину о ремонте школ в республике - РИА Новости, 27.03.2025
Глава Чувашии доложил Путину о ремонте школ в республике
Глава Чувашии Олег Николаев доложил президенту России Владимиру Путину, что за пять лет в регионе было капитально отремонтировано 111 школ и девять построено. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T01:39:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев доложил президенту России Владимиру Путину, что за пять лет в регионе было капитально отремонтировано 111 школ и девять построено. В среду вечером президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Николаевым, который доложил главе государства о социально-экономических показателях региона. "Мы за это время (с 2020 года - ред.) построили девять школ, но капитально отремонтировали 111 школ. Причем капитально отремонтированные школы, они становятся практически как новые. Тем более мы в рамках нашего регионального стандарта после капитального ремонта здания на следующий год полностью благоустроим территорию, то есть стадион, воркаут-зона, зоны рекреации и так далее. У нас разработан стандарт, в зависимости от масштаба школы, какие здесь должны быть элементы, в том числе с требованием антитеррористической защищенности" - сказал Николаев.
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россия, москва, олег николаев (политик), владимир путин, общество
Россия, Москва, Олег Николаев (политик), Владимир Путин, Общество
Глава Чувашии доложил Путину о ремонте школ в республике

Олег Николаев: за пять лет в Чувашии капитально отремонтировали 111 школ

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев доложил президенту России Владимиру Путину, что за пять лет в регионе было капитально отремонтировано 111 школ и девять построено.
В среду вечером президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Николаевым, который доложил главе государства о социально-экономических показателях региона.
"Мы за это время (с 2020 года - ред.) построили девять школ, но капитально отремонтировали 111 школ. Причем капитально отремонтированные школы, они становятся практически как новые. Тем более мы в рамках нашего регионального стандарта после капитального ремонта здания на следующий год полностью благоустроим территорию, то есть стадион, воркаут-зона, зоны рекреации и так далее. У нас разработан стандарт, в зависимости от масштаба школы, какие здесь должны быть элементы, в том числе с требованием антитеррористической защищенности" - сказал Николаев.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики Олег Николаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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