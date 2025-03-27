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Прокуратура запросила для Депардье условный срок - РИА Новости, 27.03.2025
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18:06 27.03.2025 (обновлено: 21:31 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/prokuratura-2007760466.html
Прокуратура запросила для Депардье условный срок
Прокуратура запросила для Депардье условный срок - РИА Новости, 27.03.2025
Прокуратура запросила для Депардье условный срок
Прокуратура Парижа запросила 18 месяцев условного срока для французского актера Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах, сообщил в четверг... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T18:06:00+03:00
2025-03-27T21:31:00+03:00
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ПАРИЖ, 27 мар – РИА Новости. Прокуратура Парижа запросила 18 месяцев условного срока для французского актера Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах, сообщил в четверг телеканал BFMTV."Прокуратура Парижа затребовала для Жерара Депардье наказание в виде условного заключения сроком в 18 месяцев с испытательным сроком в три года", - говорится в сообщении телеканала.Обвинение также попросило суд приговорить актера к штрафу в размере 20 тысяч евро, назначить ему обязательное психологическое лечение и внести его в реестр сексуальных преступников, передает BFMTV.Как сообщило позднее агентство Франс Пресс, суд вынесет решение по делу Депардье 13 мая.Ранее телеканал сообщал, что Депардье грозит до пяти лет тюрьмы и штраф до 75 тысяч евро по делу о домогательствах.Процесс по делу против Депардье о домогательствах во время съемок фильма 2021 года "Зеленые ставни" начался в суде Парижа в понедельник. Суд рассматривает жалобы двух женщин 54 и 34 лет - декоратора и ассистента режиссера, которые были членами съемочной группы фильма.Как передавал корреспондент РИА Новости, 76-летний актер явился в суд лично в сопровождении адвоката Жереми Ассуса. Ранее медицинская экспертиза сочла возможным его присутствие на процессе, несмотря на диабет и проблемы с сердцем.Депардье во Франции является фигурантом нескольких судебных расследований по обвинениям в домогательствах. Так, в отношении актера уже ведется расследование по подозрению в домогательствах в адрес актрисы Шарлотты Арну, которая также пришла на это заседание. Также с февраля 2024 года он является объектом расследования "налогового мошенничества при отягчающих обстоятельствах и отмывания денег". Депардье подозревается в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года.Нападки в прессе и новые судебные разбирательства в отношении Депардье начались после того, как в апреле 2023 года издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год. Президент Франции Эммануэль Макрон заступился за Депардье, отметив, что им "гордится Франция" и напомнив о презумпции невиновности.
https://ria.ru/20250325/deparde-2007082308.html
https://ria.ru/20241028/deparde-1980571537.html
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франция, бельгия, жерар депардье, эммануэль макрон, в мире
Франция, Бельгия, Жерар Депардье, Эммануэль Макрон, В мире
Прокуратура запросила для Депардье условный срок

Прокуратура в Париже запросила 18 месяцев условного срока для Депардье

© РИА Новости / Юрий Чичков | Перейти в медиабанкАктер Жерар Депардье
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Юрий Чичков
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Актер Жерар Депардье. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 мар – РИА Новости. Прокуратура Парижа запросила 18 месяцев условного срока для французского актера Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах, сообщил в четверг телеканал BFMTV.
"Прокуратура Парижа затребовала для Жерара Депардье наказание в виде условного заключения сроком в 18 месяцев с испытательным сроком в три года", - говорится в сообщении телеканала.
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Обвинение также попросило суд приговорить актера к штрафу в размере 20 тысяч евро, назначить ему обязательное психологическое лечение и внести его в реестр сексуальных преступников, передает BFMTV.
Как сообщило позднее агентство Франс Пресс, суд вынесет решение по делу Депардье 13 мая.
Ранее телеканал сообщал, что Депардье грозит до пяти лет тюрьмы и штраф до 75 тысяч евро по делу о домогательствах.
Процесс по делу против Депардье о домогательствах во время съемок фильма 2021 года "Зеленые ставни" начался в суде Парижа в понедельник. Суд рассматривает жалобы двух женщин 54 и 34 лет - декоратора и ассистента режиссера, которые были членами съемочной группы фильма.
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Как передавал корреспондент РИА Новости, 76-летний актер явился в суд лично в сопровождении адвоката Жереми Ассуса. Ранее медицинская экспертиза сочла возможным его присутствие на процессе, несмотря на диабет и проблемы с сердцем.
Депардье во Франции является фигурантом нескольких судебных расследований по обвинениям в домогательствах. Так, в отношении актера уже ведется расследование по подозрению в домогательствах в адрес актрисы Шарлотты Арну, которая также пришла на это заседание. Также с февраля 2024 года он является объектом расследования "налогового мошенничества при отягчающих обстоятельствах и отмывания денег". Депардье подозревается в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года.
Нападки в прессе и новые судебные разбирательства в отношении Депардье начались после того, как в апреле 2023 года издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год. Президент Франции Эммануэль Макрон заступился за Депардье, отметив, что им "гордится Франция" и напомнив о презумпции невиновности.
Актер Жерар Депардье во время прибытия в суд Парижа, где состоятся слушания по обвинениям актёра в домогательствах во время съёмок фильма 2021 года Зелёные ставни - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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