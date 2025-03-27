Прокуратура запросила для Депардье условный срок
Прокуратура в Париже запросила 18 месяцев условного срока для Депардье
Актер Жерар Депардье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 27 мар – РИА Новости. Прокуратура Парижа запросила 18 месяцев условного срока для французского актера Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах, сообщил в четверг телеканал BFMTV.
"Прокуратура Парижа затребовала для Жерара Депардье наказание в виде условного заключения сроком в 18 месяцев с испытательным сроком в три года", - говорится в сообщении телеканала.
Обвинение также попросило суд приговорить актера к штрафу в размере 20 тысяч евро, назначить ему обязательное психологическое лечение и внести его в реестр сексуальных преступников, передает BFMTV.
Как сообщило позднее агентство Франс Пресс, суд вынесет решение по делу Депардье 13 мая.
Ранее телеканал сообщал, что Депардье грозит до пяти лет тюрьмы и штраф до 75 тысяч евро по делу о домогательствах.
Процесс по делу против Депардье о домогательствах во время съемок фильма 2021 года "Зеленые ставни" начался в суде Парижа в понедельник. Суд рассматривает жалобы двух женщин 54 и 34 лет - декоратора и ассистента режиссера, которые были членами съемочной группы фильма.
Слушания по делу Жерара Депардье отложили из-за его состояния здоровья
28 октября 2024, 19:10
Как передавал корреспондент РИА Новости, 76-летний актер явился в суд лично в сопровождении адвоката Жереми Ассуса. Ранее медицинская экспертиза сочла возможным его присутствие на процессе, несмотря на диабет и проблемы с сердцем.
Депардье во Франции является фигурантом нескольких судебных расследований по обвинениям в домогательствах. Так, в отношении актера уже ведется расследование по подозрению в домогательствах в адрес актрисы Шарлотты Арну, которая также пришла на это заседание. Также с февраля 2024 года он является объектом расследования "налогового мошенничества при отягчающих обстоятельствах и отмывания денег". Депардье подозревается в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года.
Нападки в прессе и новые судебные разбирательства в отношении Депардье начались после того, как в апреле 2023 года издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год. Президент Франции Эммануэль Макрон заступился за Депардье, отметив, что им "гордится Франция" и напомнив о презумпции невиновности.
Депардье грозит до пяти лет тюрьмы по делу о домогательствах
24 марта, 17:20