https://ria.ru/20250327/prokuratura-2007723676.html

Прокуратура будет добиваться ареста Гуцул, заявили в блоке "Победа"

Прокуратура будет добиваться ареста Гуцул, заявили в блоке "Победа" - РИА Новости, 27.03.2025

Прокуратура будет добиваться ареста Гуцул, заявили в блоке "Победа"

Прокуратура Молдавии намерена использовать любые способы, чтобы добиться ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T16:12:00+03:00

2025-03-27T16:12:00+03:00

2025-03-27T16:26:00+03:00

молдавия

блок "победа"

в мире

евгения гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007358402_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_14b1a3b8c252482e3043e61c3eb0065e.jpg

КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Прокуратура Молдавии намерена использовать любые способы, чтобы добиться ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску.Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр Молдавии. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Обвинения Гуцул пока не предъявлены. Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде."Власти запутывают людей, очередное заседание по делу о возможной причастности к якобы незаконном финансировании (партии "Шор"- ред.) назначено на 4 апреля. Сегодня заседание ведет другой судья, к нему обратились, чтобы в рамках того же дела избрать меру пресечения, мотивируя это якобы тем, что у нее была попытка выехать из страны и скрыться от судебного процесса, что является полным бредом… Цель понятна - добиться ареста Евгении Гуцул любыми способами", - заявил Фотеску.По его словам, нет никаких поводов подозревать, что Гуцул могла бы покинуть страну."Сейчас она, скорее всего, находится на предъявлении обвинений по делу, по которому ее задержали. Возможно, мы узнаем, что ей предъявят по тому делу", - пояснил депутат.Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250327/aktsiya-2007692239.html

https://ria.ru/20250327/gutsul-2007690657.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

молдавия, блок "победа" , в мире, евгения гуцул