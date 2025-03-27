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Прощание с погибшей военкором Прокофьевой пройдет 30 марта - РИА Новости, 27.03.2025
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13:38 27.03.2025 (обновлено: 14:08 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/prokofeva-2007670509.html
Прощание с погибшей военкором Прокофьевой пройдет 30 марта
Прощание с погибшей военкором Прокофьевой пройдет 30 марта - РИА Новости, 27.03.2025
Прощание с погибшей военкором Прокофьевой пройдет 30 марта
Прощание с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой, погибшей при исполнении профессионального долга в Белгородской области, состоится 30 марта, РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T13:38:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Прощание с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой, погибшей при исполнении профессионального долга в Белгородской области, состоится 30 марта, сообщил телеканал. "Прощание с погибшей военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой состоится 30 марта в траурном зале Троекуровского кладбища. Прийти проститься можно в 13:30", — сказали в эфире. Анна Прокофьева погибла 26 марта в Белгородской области — съемочная группа Первого канала подорвалась на украинской мине. Вместе с Прокофьевой ехал оператор Дмитрий Волков, он получил множественные ранения и находится в тяжелом состоянии.Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.
https://ria.ru/20250326/prokofeva-2007559790.html
https://ria.ru/20250327/prokofeva-2007604933.html
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белгородская область, украина, россия, анна прокофьева, дмитрий волков, дмитрий песков, общество
Белгородская область, Украина, Россия, Анна Прокофьева, Дмитрий Волков, Дмитрий Песков, Общество
Прощание с погибшей военкором Прокофьевой пройдет 30 марта

Прощание с погибшей военкором Прокофьевой пройдет 30 марта в Москве

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЛюди у мемориала в память о погибшей журналистке Первого канала Анне Прокофьевой
Люди у мемориала в память о погибшей журналистке Первого канала Анне Прокофьевой - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Люди у мемориала в память о погибшей журналистке Первого канала Анне Прокофьевой
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Прощание с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой, погибшей при исполнении профессионального долга в Белгородской области, состоится 30 марта, сообщил телеканал.
"Прощание с погибшей военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой состоится 30 марта в траурном зале Троекуровского кладбища. Прийти проститься можно в 13:30", — сказали в эфире.
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Анна Прокофьева погибла 26 марта в Белгородской области — съемочная группа Первого канала подорвалась на украинской мине. Вместе с Прокофьевой ехал оператор Дмитрий Волков, он получил множественные ранения и находится в тяжелом состоянии.
Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.
Анна Прокофьева - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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Белгородская областьУкраинаРоссияАнна ПрокофьеваДмитрий ВолковДмитрий ПесковОбщество
 
 
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