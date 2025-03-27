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ВСУ расстреляли мирного жителя в Селидово, рассказала местная жительница - РИА Новости, 27.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:34 27.03.2025 (обновлено: 06:44 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/prestuplenie-2007597507.html
ВСУ расстреляли мирного жителя в Селидово, рассказала местная жительница
ВСУ расстреляли мирного жителя в Селидово, рассказала местная жительница - РИА Новости, 27.03.2025
ВСУ расстреляли мирного жителя в Селидово, рассказала местная жительница
Украинские военные расстреляли идущего за водой мирного жителя в Селидово в ДНР, рассказала РИА Новости очевидец преступления Наталья Бычкова. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T04:34:00+03:00
2025-03-27T06:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
селидово
донецкая народная республика
донецк
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские военные расстреляли идущего за водой мирного жителя в Селидово в ДНР, рассказала РИА Новости очевидец преступления Наталья Бычкова. "Шли двое, мы их называли "укроповцы". Шел мужчина, у него жена, мы жили по пятому дому, они жили по третьему дому, по одной улице. Он шел по воду... Они от нечего делать раз-раз и все, убили его сразу же. Это были автоматы. Я это видела, это было на моих глазах", - сказала Бычкова. Она убеждена, что украинские военные намеренно расстреляли мирного жителя, так как его нельзя было спутать с военным. "Он шел с баклашками, как и я хожу, по водичку. Он ходил, хромал. Ну, уже у него возраст больше 60 лет", - добавила женщина. Минобороны РФ сообщило о взятии российскими войсками под контроль Селидово в ДНР 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
https://ria.ru/20250226/selidovo-2001618827.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
селидово
донецкая народная республика
донецк
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селидово, донецкая народная республика, донецк, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ расстреляли мирного жителя в Селидово, рассказала местная жительница

Военные ВСУ расстреляли из автоматов шедшего за водой жителя Селидово

Российские военные водружают российский флаг на здании в освобожденном в ДНР Селидово
Российские военные водружают российский флаг на здании в освобожденном в ДНР Селидово - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Российские военные водружают российский флаг на здании в освобожденном в ДНР Селидово. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские военные расстреляли идущего за водой мирного жителя в Селидово в ДНР, рассказала РИА Новости очевидец преступления Наталья Бычкова.
"Шли двое, мы их называли "укроповцы". Шел мужчина, у него жена, мы жили по пятому дому, они жили по третьему дому, по одной улице. Он шел по воду... Они от нечего делать раз-раз и все, убили его сразу же. Это были автоматы. Я это видела, это было на моих глазах", - сказала Бычкова.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Жительница Селидово рассказала, как ВСУ убили ее мужа и мать
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Она убеждена, что украинские военные намеренно расстреляли мирного жителя, так как его нельзя было спутать с военным.
"Он шел с баклашками, как и я хожу, по водичку. Он ходил, хромал. Ну, уже у него возраст больше 60 лет", - добавила женщина.
Минобороны РФ сообщило о взятии российскими войсками под контроль Селидово в ДНР 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСелидовоДонецкая Народная РеспубликаДонецкМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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