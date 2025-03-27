https://ria.ru/20250327/prestuplenie-2007597507.html

ВСУ расстреляли мирного жителя в Селидово, рассказала местная жительница

ВСУ расстреляли мирного жителя в Селидово, рассказала местная жительница - РИА Новости, 27.03.2025

ВСУ расстреляли мирного жителя в Селидово, рассказала местная жительница

Украинские военные расстреляли идущего за водой мирного жителя в Селидово в ДНР, рассказала РИА Новости очевидец преступления Наталья Бычкова. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T04:34:00+03:00

2025-03-27T04:34:00+03:00

2025-03-27T06:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

селидово

донецкая народная республика

донецк

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские военные расстреляли идущего за водой мирного жителя в Селидово в ДНР, рассказала РИА Новости очевидец преступления Наталья Бычкова. "Шли двое, мы их называли "укроповцы". Шел мужчина, у него жена, мы жили по пятому дому, они жили по третьему дому, по одной улице. Он шел по воду... Они от нечего делать раз-раз и все, убили его сразу же. Это были автоматы. Я это видела, это было на моих глазах", - сказала Бычкова. Она убеждена, что украинские военные намеренно расстреляли мирного жителя, так как его нельзя было спутать с военным. "Он шел с баклашками, как и я хожу, по водичку. Он ходил, хромал. Ну, уже у него возраст больше 60 лет", - добавила женщина. Минобороны РФ сообщило о взятии российскими войсками под контроль Селидово в ДНР 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.

https://ria.ru/20250226/selidovo-2001618827.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

селидово

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

селидово, донецкая народная республика, донецк, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, происшествия