ВСУ расстреляли мирного жителя в Селидово, рассказала местная жительница
Военные ВСУ расстреляли из автоматов шедшего за водой жителя Селидово
Российские военные водружают российский флаг на здании в освобожденном в ДНР Селидово
Российские военные водружают российский флаг на здании в освобожденном в ДНР Селидово. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские военные расстреляли идущего за водой мирного жителя в Селидово в ДНР, рассказала РИА Новости очевидец преступления Наталья Бычкова.
"Шли двое, мы их называли "укроповцы". Шел мужчина, у него жена, мы жили по пятому дому, они жили по третьему дому, по одной улице. Он шел по воду... Они от нечего делать раз-раз и все, убили его сразу же. Это были автоматы. Я это видела, это было на моих глазах", - сказала Бычкова.
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Она убеждена, что украинские военные намеренно расстреляли мирного жителя, так как его нельзя было спутать с военным.
"Он шел с баклашками, как и я хожу, по водичку. Он ходил, хромал. Ну, уже у него возраст больше 60 лет", - добавила женщина.
Минобороны РФ сообщило о взятии российскими войсками под контроль Селидово в ДНР 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
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