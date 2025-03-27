https://ria.ru/20250327/pozhar-2007818238.html

В Подмосковье загорелись спортивные сооружения

В Подмосковье загорелись спортивные сооружения - РИА Новости, 28.03.2025

В Подмосковье загорелись спортивные сооружения

Пожар произошёл в деревне Марфино в Московской области, возгорание локализовано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщила прокуратура Московской... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-27T23:12:00+03:00

2025-03-27T23:12:00+03:00

2025-03-28T00:00:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

одинцово

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986179960_9:0:1262:705_1920x0_80_0_0_30e15ed042283e2a260420d88e62ebff.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Пожар произошёл в деревне Марфино в Московской области, возгорание локализовано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщила прокуратура Московской области. "Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в деревне Марфино городском округе Одинцово. Сегодня, около 20 часов произошло возгорание на территории деревни Марфино, где расположены спортивные сооружения. В настоящий момент возгорание локализовано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, силами пожарного подразделения идёт тушение пожара", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Предварительно, причиной пожара мог стать аварийный режим электропроводки, точные выводы о причине пожара будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы. "Одинцовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - добавляет прокуратура.По данным ГУМЧС по Московской области, площадь пожара 2,6 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20250112/khimki-1993369781.html

московская область (подмосковье)

одинцово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), одинцово