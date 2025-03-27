В Подмосковье загорелись спортивные сооружения
В подмосковной деревне Марфино на 2,5 тыс квадратах загорелись спортсооружения
Тушение пожара в Подмосковье. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Пожар произошёл в деревне Марфино в Московской области, возгорание локализовано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщила прокуратура Московской области.
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"Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в деревне Марфино городском округе Одинцово. Сегодня, около 20 часов произошло возгорание на территории деревни Марфино, где расположены спортивные сооружения. В настоящий момент возгорание локализовано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, силами пожарного подразделения идёт тушение пожара", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Предварительно, причиной пожара мог стать аварийный режим электропроводки, точные выводы о причине пожара будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы.
"Одинцовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - добавляет прокуратура.
По данным ГУМЧС по Московской области, площадь пожара 2,6 тысячи квадратных метров.
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