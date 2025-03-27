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В Подмосковье загорелись спортивные сооружения - РИА Новости, 28.03.2025
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23:12 27.03.2025 (обновлено: 00:00 28.03.2025)
https://ria.ru/20250327/pozhar-2007818238.html
В Подмосковье загорелись спортивные сооружения
В Подмосковье загорелись спортивные сооружения - РИА Новости, 28.03.2025
В Подмосковье загорелись спортивные сооружения
Пожар произошёл в деревне Марфино в Московской области, возгорание локализовано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщила прокуратура Московской... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-27T23:12:00+03:00
2025-03-28T00:00:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
одинцово
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Пожар произошёл в деревне Марфино в Московской области, возгорание локализовано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщила прокуратура Московской области. "Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в деревне Марфино городском округе Одинцово. Сегодня, около 20 часов произошло возгорание на территории деревни Марфино, где расположены спортивные сооружения. В настоящий момент возгорание локализовано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, силами пожарного подразделения идёт тушение пожара", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Предварительно, причиной пожара мог стать аварийный режим электропроводки, точные выводы о причине пожара будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы. "Одинцовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - добавляет прокуратура.По данным ГУМЧС по Московской области, площадь пожара 2,6 тысячи квадратных метров.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), одинцово
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Одинцово
В Подмосковье загорелись спортивные сооружения

В подмосковной деревне Марфино на 2,5 тыс квадратах загорелись спортсооружения

© МЧС России/TelegramТушение пожара в Подмосковье
Тушение пожара в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара в Подмосковье. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Пожар произошёл в деревне Марфино в Московской области, возгорание локализовано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщила прокуратура Московской области.
«
"Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в деревне Марфино городском округе Одинцово. Сегодня, около 20 часов произошло возгорание на территории деревни Марфино, где расположены спортивные сооружения. В настоящий момент возгорание локализовано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, силами пожарного подразделения идёт тушение пожара", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Предварительно, причиной пожара мог стать аварийный режим электропроводки, точные выводы о причине пожара будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы.
"Одинцовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - добавляет прокуратура.
По данным ГУМЧС по Московской области, площадь пожара 2,6 тысячи квадратных метров.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Одинцово
 
 
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