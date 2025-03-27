https://ria.ru/20250327/pozhar-2007765930.html

В Приморске под завалами дома, где произошел пожар, нашли тело погибшего

В Приморске под завалами дома, где произошел пожар, нашли тело погибшего - РИА Новости, 27.03.2025

В Приморске под завалами дома, где произошел пожар, нашли тело погибшего

В многоквартирном доме в Ленинградской области, где произошел пожар, обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами, под завалами обнаружен погибший,... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T18:19:00+03:00

2025-03-27T18:19:00+03:00

2025-03-27T18:19:00+03:00

происшествия

жилье

ленинградская область

приморск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. В многоквартирном доме в Ленинградской области, где произошел пожар, обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами, под завалами обнаружен погибший, сообщили РИА Новости в ГКУ "Леноблпожспас". "Обрушение перекрытий между третьим и четвертым этажами (комната и коридор). По тушению работает личный состав 107 пожарной части Выборгского отряда Леноблпожспас и 73,74 ПСЧ Приморска. На 17.30 (совпадает с мск) под завалами обнаружен погибший", - говорится в сообщении. Отмечается, что общая площадь пожара составила 180 квадратных метров. "В пятиэтажном четырехподъездном многоквартирном жилом доме, в подъезде №2 на третьем этаже по левой стороне выгорели две двухкомнатные квартиры площадью 45 квадратных метров каждая и на четвертом этаже две двухкомнатные квартиры площадью 45 квадратных метров. В подъезде №3 в двухкомнатной квартире площадью 45 квадратных метров обгорела обстановка на площади 25 квадратных метров. Полностью выгорели четыре квартиры и частично одна на площади 20 квадратных метров", - говорится в сообщении. Ранее власти Ленобласти сообщили, что в городе Приморске медики оказывают помощь пострадавшим от возгорания в многоквартирном доме. По информации комитета по здравоохранению, пострадали двое взрослых и один ребенок. В результате падения с третьего этажа женщина получила ушибы и переломы конечностей. У ребенка и второго взрослого диагностировано отравление продуктами горения средней степени. По данным главного управления МЧС по Ленинградской области, возгорание произошло в 5-ти этажном жилом доме. Трое пострадавших госпитализированы.

https://ria.ru/20250323/ivanovo-2006785549.html

https://ria.ru/20250319/pozhar-2006084607.html

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Наталья Макарова

происшествия, жилье, ленинградская область, приморск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)