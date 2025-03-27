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В Приморске под завалами дома, где произошел пожар, нашли тело погибшего - РИА Новости, 27.03.2025
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18:19 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/pozhar-2007765930.html
В Приморске под завалами дома, где произошел пожар, нашли тело погибшего
В Приморске под завалами дома, где произошел пожар, нашли тело погибшего - РИА Новости, 27.03.2025
В Приморске под завалами дома, где произошел пожар, нашли тело погибшего
В многоквартирном доме в Ленинградской области, где произошел пожар, обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами, под завалами обнаружен погибший,... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T18:19:00+03:00
2025-03-27T18:19:00+03:00
происшествия
жилье
ленинградская область
приморск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. В многоквартирном доме в Ленинградской области, где произошел пожар, обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами, под завалами обнаружен погибший, сообщили РИА Новости в ГКУ "Леноблпожспас". "Обрушение перекрытий между третьим и четвертым этажами (комната и коридор). По тушению работает личный состав 107 пожарной части Выборгского отряда Леноблпожспас и 73,74 ПСЧ Приморска. На 17.30 (совпадает с мск) под завалами обнаружен погибший", - говорится в сообщении. Отмечается, что общая площадь пожара составила 180 квадратных метров. "В пятиэтажном четырехподъездном многоквартирном жилом доме, в подъезде №2 на третьем этаже по левой стороне выгорели две двухкомнатные квартиры площадью 45 квадратных метров каждая и на четвертом этаже две двухкомнатные квартиры площадью 45 квадратных метров. В подъезде №3 в двухкомнатной квартире площадью 45 квадратных метров обгорела обстановка на площади 25 квадратных метров. Полностью выгорели четыре квартиры и частично одна на площади 20 квадратных метров", - говорится в сообщении. Ранее власти Ленобласти сообщили, что в городе Приморске медики оказывают помощь пострадавшим от возгорания в многоквартирном доме. По информации комитета по здравоохранению, пострадали двое взрослых и один ребенок. В результате падения с третьего этажа женщина получила ушибы и переломы конечностей. У ребенка и второго взрослого диагностировано отравление продуктами горения средней степени. По данным главного управления МЧС по Ленинградской области, возгорание произошло в 5-ти этажном жилом доме. Трое пострадавших госпитализированы.
https://ria.ru/20250323/ivanovo-2006785549.html
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ленинградская область
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происшествия, жилье, ленинградская область, приморск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Ленинградская область, Приморск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморске под завалами дома, где произошел пожар, нашли тело погибшего

"Леноблпожспас": в Приморске под завалами в доме после пожара нашли погибшего

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. В многоквартирном доме в Ленинградской области, где произошел пожар, обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами, под завалами обнаружен погибший, сообщили РИА Новости в ГКУ "Леноблпожспас".
«
"Обрушение перекрытий между третьим и четвертым этажами (комната и коридор). По тушению работает личный состав 107 пожарной части Выборгского отряда Леноблпожспас и 73,74 ПСЧ Приморска. На 17.30 (совпадает с мск) под завалами обнаружен погибший", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что общая площадь пожара составила 180 квадратных метров.
«
"В пятиэтажном четырехподъездном многоквартирном жилом доме, в подъезде №2 на третьем этаже по левой стороне выгорели две двухкомнатные квартиры площадью 45 квадратных метров каждая и на четвертом этаже две двухкомнатные квартиры площадью 45 квадратных метров. В подъезде №3 в двухкомнатной квартире площадью 45 квадратных метров обгорела обстановка на площади 25 квадратных метров. Полностью выгорели четыре квартиры и частично одна на площади 20 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Ранее власти Ленобласти сообщили, что в городе Приморске медики оказывают помощь пострадавшим от возгорания в многоквартирном доме. По информации комитета по здравоохранению, пострадали двое взрослых и один ребенок. В результате падения с третьего этажа женщина получила ушибы и переломы конечностей. У ребенка и второго взрослого диагностировано отравление продуктами горения средней степени. По данным главного управления МЧС по Ленинградской области, возгорание произошло в 5-ти этажном жилом доме. Трое пострадавших госпитализированы.
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ПроисшествияЖильеЛенинградская областьПриморскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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