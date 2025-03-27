https://ria.ru/20250327/pozhar-2007722937.html

В Ленинградской области три человека пострадали при пожаре в доме

В Ленинградской области три человека пострадали при пожаре в доме - РИА Новости, 27.03.2025

В Ленинградской области три человека пострадали при пожаре в доме

Двое взрослых и ребенок пострадали при возгорании в многоквартирном жилом доме в Ленинградской области, сообщает областное правительство. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T16:10:00+03:00

2025-03-27T16:10:00+03:00

2025-03-27T16:11:00+03:00

происшествия

ленинградская область

приморск

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Двое взрослых и ребенок пострадали при возгорании в многоквартирном жилом доме в Ленинградской области, сообщает областное правительство. "В Приморске медики оказывают помощь пострадавшим от возгорания в многоквартирном доме. По информации комитета по здравоохранению, пострадали двое взрослых и один ребенок", - говорится в сообщении. Сообщается, что в результате падения с третьего этажа женщина получила ушибы и переломы конечностей. У ребенка и взрослого диагностировано отравление продуктами горения средней степени.

https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html

ленинградская область

приморск

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происшествия, ленинградская область, приморск, россия