https://ria.ru/20250327/pozhar-2007722937.html
В Ленинградской области три человека пострадали при пожаре в доме
В Ленинградской области три человека пострадали при пожаре в доме - РИА Новости, 27.03.2025
В Ленинградской области три человека пострадали при пожаре в доме
Двое взрослых и ребенок пострадали при возгорании в многоквартирном жилом доме в Ленинградской области, сообщает областное правительство. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T16:10:00+03:00
2025-03-27T16:10:00+03:00
2025-03-27T16:11:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Двое взрослых и ребенок пострадали при возгорании в многоквартирном жилом доме в Ленинградской области, сообщает областное правительство. "В Приморске медики оказывают помощь пострадавшим от возгорания в многоквартирном доме. По информации комитета по здравоохранению, пострадали двое взрослых и один ребенок", - говорится в сообщении. Сообщается, что в результате падения с третьего этажа женщина получила ушибы и переломы конечностей. У ребенка и взрослого диагностировано отравление продуктами горения средней степени.
https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html
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происшествия, ленинградская область, приморск, россия
Происшествия, Ленинградская область, Приморск, Россия
В Ленинградской области три человека пострадали при пожаре в доме
В Ленинградской области двое взрослых и ребенок пострадали при пожаре в доме