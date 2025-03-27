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Мишустин сменил торгпреда России в Мьянме - РИА Новости, 27.03.2025
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22:49 27.03.2025 (обновлено: 22:56 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/posol-2007814914.html
Мишустин сменил торгпреда России в Мьянме
Мишустин сменил торгпреда России в Мьянме - РИА Новости, 27.03.2025
Мишустин сменил торгпреда России в Мьянме
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Константина Канарева торговым представителем РФ в Мьянме, соответствующее распоряжение размещено на сайте... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T22:49:00+03:00
2025-03-27T22:56:00+03:00
политика
россия
мьянма
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Константина Канарева торговым представителем РФ в Мьянме, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Канарева Константина Владимировича торговым представителем Российской Федерации в Республике Союз Мьянма", - говорится в тексте распоряжения. Другим распоряжением кабмина РФ с этой должности был снят Владимир Казадаев по его просьбе.
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политика, россия, мьянма, михаил мишустин
Политика, Россия, Мьянма, Михаил Мишустин
Мишустин сменил торгпреда России в Мьянме

Мишустин назначил Канарева торговым представителем России в Мьянме

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин
Премьер-министр Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Константина Канарева торговым представителем РФ в Мьянме, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Назначить Канарева Константина Владимировича торговым представителем Российской Федерации в Республике Союз Мьянма", - говорится в тексте распоряжения.
Другим распоряжением кабмина РФ с этой должности был снят Владимир Казадаев по его просьбе.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Мишустин назначил нового торгпреда России в Британии
21 марта, 15:27
 
ПолитикаРоссияМьянмаМихаил Мишустин
 
 
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