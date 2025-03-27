https://ria.ru/20250327/posol-2007814914.html

Мишустин сменил торгпреда России в Мьянме

Мишустин сменил торгпреда России в Мьянме - РИА Новости, 27.03.2025

Мишустин сменил торгпреда России в Мьянме

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Константина Канарева торговым представителем РФ в Мьянме, соответствующее распоряжение размещено на сайте... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T22:49:00+03:00

2025-03-27T22:49:00+03:00

2025-03-27T22:56:00+03:00

политика

россия

мьянма

михаил мишустин

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Константина Канарева торговым представителем РФ в Мьянме, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Канарева Константина Владимировича торговым представителем Российской Федерации в Республике Союз Мьянма", - говорится в тексте распоряжения. Другим распоряжением кабмина РФ с этой должности был снят Владимир Казадаев по его просьбе.

https://ria.ru/20250321/mishustin-2006501169.html

россия

мьянма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, мьянма, михаил мишустин