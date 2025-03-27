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Мишустин сменил торгпреда России в Мьянме
Мишустин сменил торгпреда России в Мьянме - РИА Новости, 27.03.2025
Мишустин сменил торгпреда России в Мьянме
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Константина Канарева торговым представителем РФ в Мьянме, соответствующее распоряжение размещено на сайте... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T22:49:00+03:00
2025-03-27T22:49:00+03:00
2025-03-27T22:56:00+03:00
политика
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мьянма
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Константина Канарева торговым представителем РФ в Мьянме, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Канарева Константина Владимировича торговым представителем Российской Федерации в Республике Союз Мьянма", - говорится в тексте распоряжения. Другим распоряжением кабмина РФ с этой должности был снят Владимир Казадаев по его просьбе.
https://ria.ru/20250321/mishustin-2006501169.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, мьянма, михаил мишустин
Политика, Россия, Мьянма, Михаил Мишустин
Мишустин сменил торгпреда России в Мьянме
Мишустин назначил Канарева торговым представителем России в Мьянме