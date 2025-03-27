https://ria.ru/20250327/poshliny-2007773731.html

На автомобильном фронте перемены: как мир реагирует на новые пошлины Трампа

На автомобильном фронте перемены: как мир реагирует на новые пошлины Трампа - РИА Новости, 27.03.2025

На автомобильном фронте перемены: как мир реагирует на новые пошлины Трампа

Президент США Дональд Трамп объявил о введении колоссальных пошлин в 25% на импорт новых автомобилей. Это грозит огромными убытками и экономическими сложностями РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T18:46:00+03:00

2025-03-27T18:46:00+03:00

2025-03-27T18:46:00+03:00

сша

германия

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дональд трамп

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о введении колоссальных пошлин в 25% на импорт новых автомобилей. Это грозит огромными убытками и экономическими сложностями близким союзникам Штатов - Евросоюзу, Японии, Южной Корее и Канаде. Об их реакции - в материале РИА Новости. Европа забила тревогуНовые пошлины на ввоз машин в Штаты вступят в силу со 2 апреля. Одним из самых пострадавших станет Евросоюз, который является вторым крупнейшим поставщиком автомобилей в Штаты - совокупно в прошлом году их было продано на 45,2 миллиарда долларов. Сейчас объединение обсуждает возможные ответные меры, но пока решения нет, заявили в Еврокомиссии. Мнения внутри Евросоюза по дальнейшим шагам достаточно сильно разделились. С одной стороны, министр экономики ФРГ Роберт Хабек призвал не "пасовать" перед США и дать решительный ответ. Его подержали и в Федеральном объединении оптовой и внешней торговли, которое поддерживает принятие ответных мер на новые американские пошлины. А вот немецкие автопроизводители такой бойкости не разделяют. Так, объединение автомобильной промышленности ФРГ считает, что две стороны должны провести скорейшие переговоры. Такую же позицию заняли и в BMW, и в Volkswagen. Последние при этом даже подчеркнули, что американские пошлины и возможные ответные меры нанесут ущерб росту и благосостоянию как в США, так и в других экономических регионах. Словакия надеется, что США отложат введение пошлин, иначе страна столкнется со значительным влиянием на свой ВВП - доля автомобильной промышленности в экономике составляет около 10%. В Великобритании заняли еще более мягкую позицию - там на фоне опасений из-за роста инфляции не намерены вводить ответные меры против США. Глава британского минфина Рэйчел Ривз заявила, что страна стремится добиться улучшения торговых отношений с США, отметив, что в настоящий момент страны ведут "обширные переговоры". Прямая атакаВ Азии настроения пока неопределенные: одни страны уже готовят ответные меры, другие же пока ограничиваются пакетами поддержки для своих автопроизводителей. Японский премьер Сигэру Исиба заявил, что Япония может рассмотреть "соответствующие меры", в том числе пошлины, в ответ на американские тарифы. При этом генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси отметил, что решение Штатов вызывает "крайнее сожаление", а страна проводит работу с тем, чтобы довести до американской стороны, что распространения пошлин на японские машины и запчасти "не должно быть". При этом в Южной Корее, чей автопромышленный сектор сильно завязан на Штатах и испытает "существенные сложности" в случае вступления в силу новых пошлин, правительство рассмотрит возможность предоставить затронутым компаниям финансовую помощь и инвестиционную поддержку, а также оказать им содействие для диверсификации поставок. Ближайший же союзник США Канада считает новые пошлины "прямой атакой" на экономику и работников Канады. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни и пообещал "защитить" работников, компании и страну. Он объявил о создании "стратегического фонда реагирования" для поддержки рабочих мест в канадской автомобильной промышленности, а также заявил, что ему нужно время изучить новые тарифы прежде, чем дать ответ.

https://ria.ru/20250327/tramp-2007588116.html

https://ria.ru/20250325/tramp-2007202116.html

https://ria.ru/20250316/ekspert-2005299245.html

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сша, германия, япония, дональд трамп, роберт хабек, сигэру исиба, volkswagen group, еврокомиссия, в мире