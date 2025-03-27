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На автомобильном фронте перемены: как мир реагирует на новые пошлины Трампа - РИА Новости, 27.03.2025
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18:46 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/poshliny-2007773731.html
На автомобильном фронте перемены: как мир реагирует на новые пошлины Трампа
На автомобильном фронте перемены: как мир реагирует на новые пошлины Трампа - РИА Новости, 27.03.2025
На автомобильном фронте перемены: как мир реагирует на новые пошлины Трампа
Президент США Дональд Трамп объявил о введении колоссальных пошлин в 25% на импорт новых автомобилей. Это грозит огромными убытками и экономическими сложностями РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T18:46:00+03:00
2025-03-27T18:46:00+03:00
сша
германия
япония
дональд трамп
роберт хабек
сигэру исиба
volkswagen group
еврокомиссия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о введении колоссальных пошлин в 25% на импорт новых автомобилей. Это грозит огромными убытками и экономическими сложностями близким союзникам Штатов - Евросоюзу, Японии, Южной Корее и Канаде. Об их реакции - в материале РИА Новости. Европа забила тревогуНовые пошлины на ввоз машин в Штаты вступят в силу со 2 апреля. Одним из самых пострадавших станет Евросоюз, который является вторым крупнейшим поставщиком автомобилей в Штаты - совокупно в прошлом году их было продано на 45,2 миллиарда долларов. Сейчас объединение обсуждает возможные ответные меры, но пока решения нет, заявили в Еврокомиссии. Мнения внутри Евросоюза по дальнейшим шагам достаточно сильно разделились. С одной стороны, министр экономики ФРГ Роберт Хабек призвал не "пасовать" перед США и дать решительный ответ. Его подержали и в Федеральном объединении оптовой и внешней торговли, которое поддерживает принятие ответных мер на новые американские пошлины. А вот немецкие автопроизводители такой бойкости не разделяют. Так, объединение автомобильной промышленности ФРГ считает, что две стороны должны провести скорейшие переговоры. Такую же позицию заняли и в BMW, и в Volkswagen. Последние при этом даже подчеркнули, что американские пошлины и возможные ответные меры нанесут ущерб росту и благосостоянию как в США, так и в других экономических регионах. Словакия надеется, что США отложат введение пошлин, иначе страна столкнется со значительным влиянием на свой ВВП - доля автомобильной промышленности в экономике составляет около 10%. В Великобритании заняли еще более мягкую позицию - там на фоне опасений из-за роста инфляции не намерены вводить ответные меры против США. Глава британского минфина Рэйчел Ривз заявила, что страна стремится добиться улучшения торговых отношений с США, отметив, что в настоящий момент страны ведут "обширные переговоры". Прямая атакаВ Азии настроения пока неопределенные: одни страны уже готовят ответные меры, другие же пока ограничиваются пакетами поддержки для своих автопроизводителей. Японский премьер Сигэру Исиба заявил, что Япония может рассмотреть "соответствующие меры", в том числе пошлины, в ответ на американские тарифы. При этом генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси отметил, что решение Штатов вызывает "крайнее сожаление", а страна проводит работу с тем, чтобы довести до американской стороны, что распространения пошлин на японские машины и запчасти "не должно быть". При этом в Южной Корее, чей автопромышленный сектор сильно завязан на Штатах и испытает "существенные сложности" в случае вступления в силу новых пошлин, правительство рассмотрит возможность предоставить затронутым компаниям финансовую помощь и инвестиционную поддержку, а также оказать им содействие для диверсификации поставок. Ближайший же союзник США Канада считает новые пошлины "прямой атакой" на экономику и работников Канады. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни и пообещал "защитить" работников, компании и страну. Он объявил о создании "стратегического фонда реагирования" для поддержки рабочих мест в канадской автомобильной промышленности, а также заявил, что ему нужно время изучить новые тарифы прежде, чем дать ответ.
https://ria.ru/20250327/tramp-2007588116.html
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сша, германия, япония, дональд трамп, роберт хабек, сигэру исиба, volkswagen group, еврокомиссия, в мире
США, Германия, Япония, Дональд Трамп, Роберт Хабек, Сигэру Исиба, Volkswagen Group, Еврокомиссия, В мире

На автомобильном фронте перемены: как мир реагирует на новые пошлины Трампа

© AP PhotoДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о введении колоссальных пошлин в 25% на импорт новых автомобилей. Это грозит огромными убытками и экономическими сложностями близким союзникам Штатов - Евросоюзу, Японии, Южной Корее и Канаде.
Об их реакции - в материале РИА Новости.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Трамп назвал условие ослабления пошлин на китайские товары
Вчера, 00:56

Европа забила тревогу

Новые пошлины на ввоз машин в Штаты вступят в силу со 2 апреля. Одним из самых пострадавших станет Евросоюз, который является вторым крупнейшим поставщиком автомобилей в Штаты - совокупно в прошлом году их было продано на 45,2 миллиарда долларов. Сейчас объединение обсуждает возможные ответные меры, но пока решения нет, заявили в Еврокомиссии.
Мнения внутри Евросоюза по дальнейшим шагам достаточно сильно разделились. С одной стороны, министр экономики ФРГ Роберт Хабек призвал не "пасовать" перед США и дать решительный ответ. Его подержали и в Федеральном объединении оптовой и внешней торговли, которое поддерживает принятие ответных мер на новые американские пошлины.
А вот немецкие автопроизводители такой бойкости не разделяют. Так, объединение автомобильной промышленности ФРГ считает, что две стороны должны провести скорейшие переговоры. Такую же позицию заняли и в BMW, и в Volkswagen. Последние при этом даже подчеркнули, что американские пошлины и возможные ответные меры нанесут ущерб росту и благосостоянию как в США, так и в других экономических регионах.
Словакия надеется, что США отложат введение пошлин, иначе страна столкнется со значительным влиянием на свой ВВП - доля автомобильной промышленности в экономике составляет около 10%. В Великобритании заняли еще более мягкую позицию - там на фоне опасений из-за роста инфляции не намерены вводить ответные меры против США. Глава британского минфина Рэйчел Ривз заявила, что страна стремится добиться улучшения торговых отношений с США, отметив, что в настоящий момент страны ведут "обширные переговоры".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
FT сообщила о двухэтапном подходе Трампа к введению новых пошлин
25 марта, 15:05

Прямая атака

В Азии настроения пока неопределенные: одни страны уже готовят ответные меры, другие же пока ограничиваются пакетами поддержки для своих автопроизводителей.
Японский премьер Сигэру Исиба заявил, что Япония может рассмотреть "соответствующие меры", в том числе пошлины, в ответ на американские тарифы. При этом генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси отметил, что решение Штатов вызывает "крайнее сожаление", а страна проводит работу с тем, чтобы довести до американской стороны, что распространения пошлин на японские машины и запчасти "не должно быть".
При этом в Южной Корее, чей автопромышленный сектор сильно завязан на Штатах и испытает "существенные сложности" в случае вступления в силу новых пошлин, правительство рассмотрит возможность предоставить затронутым компаниям финансовую помощь и инвестиционную поддержку, а также оказать им содействие для диверсификации поставок.
Ближайший же союзник США Канада считает новые пошлины "прямой атакой" на экономику и работников Канады. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни и пообещал "защитить" работников, компании и страну. Он объявил о создании "стратегического фонда реагирования" для поддержки рабочих мест в канадской автомобильной промышленности, а также заявил, что ему нужно время изучить новые тарифы прежде, чем дать ответ.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Эксперт рассказал о последствиях введения Трампом пошлин на другие страны
16 марта, 11:21
 
СШАГерманияЯпонияДональд ТрампРоберт ХабекСигэру ИсибаVolkswagen GroupЕврокомиссияВ мире
 
 
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