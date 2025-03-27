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Трамп потребовал скорее вернуть деньги, выделенные журналу Politico - РИА Новости, 27.03.2025
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20:47 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/politico-2007799675.html
Трамп потребовал скорее вернуть деньги, выделенные журналу Politico
Трамп потребовал скорее вернуть деньги, выделенные журналу Politico - РИА Новости, 27.03.2025
Трамп потребовал скорее вернуть деньги, выделенные журналу Politico
Президент США Дональд Трамп в четверг потребовал как можно скорее вернуть 8 миллионов долларов, которые, по его данным, были выделены американским... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T20:47:00+03:00
2025-03-27T20:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг потребовал как можно скорее вернуть 8 миллионов долларов, которые, по его данным, были выделены американским правительством журналу Politico. "Что случилось с 8 миллионами долларов, которые наше "правительство" дало радикальному левому журналу Politico, или как вы его назовете? Эти деньги, которыми владеют богатые парни, должны быть возвращены департаментом государственной эффективности (DOGE) как можно скорее", - написал он в социальной сети Truth Social. Кроме того, президент США поинтересовался, собирается ли американская активист и политик Стейси Абрамс вернуть 2 миллиарда долларов, которые она получила в "экологический фонд" перед вступлением Трампа в должность. В феврале DOGE отменил подписки американских властей на издания Politico после выявления контрактов на 8 миллионов долларов, выделенных через Агентство США по международному развитию (USAID).
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в мире, сша, politico, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Politico, Агентство по международному развитию США
Трамп потребовал скорее вернуть деньги, выделенные журналу Politico

Трамп потребовал скорее вернуть $8 млн, выделенных США журналу Politico

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг потребовал как можно скорее вернуть 8 миллионов долларов, которые, по его данным, были выделены американским правительством журналу Politico.
"Что случилось с 8 миллионами долларов, которые наше "правительство" дало радикальному левому журналу Politico, или как вы его назовете? Эти деньги, которыми владеют богатые парни, должны быть возвращены департаментом государственной эффективности (DOGE) как можно скорее", - написал он в социальной сети Truth Social.
Кроме того, президент США поинтересовался, собирается ли американская активист и политик Стейси Абрамс вернуть 2 миллиарда долларов, которые она получила в "экологический фонд" перед вступлением Трампа в должность.
В феврале DOGE отменил подписки американских властей на издания Politico после выявления контрактов на 8 миллионов долларов, выделенных через Агентство США по международному развитию (USAID).
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В миреСШАPoliticoАгентство по международному развитию США
 
 
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