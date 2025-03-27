https://ria.ru/20250327/politico-2007799675.html

Трамп потребовал скорее вернуть деньги, выделенные журналу Politico

Трамп потребовал скорее вернуть деньги, выделенные журналу Politico - РИА Новости, 27.03.2025

Трамп потребовал скорее вернуть деньги, выделенные журналу Politico

Президент США Дональд Трамп в четверг потребовал как можно скорее вернуть 8 миллионов долларов, которые, по его данным, были выделены американским... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T20:47:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг потребовал как можно скорее вернуть 8 миллионов долларов, которые, по его данным, были выделены американским правительством журналу Politico. "Что случилось с 8 миллионами долларов, которые наше "правительство" дало радикальному левому журналу Politico, или как вы его назовете? Эти деньги, которыми владеют богатые парни, должны быть возвращены департаментом государственной эффективности (DOGE) как можно скорее", - написал он в социальной сети Truth Social. Кроме того, президент США поинтересовался, собирается ли американская активист и политик Стейси Абрамс вернуть 2 миллиарда долларов, которые она получила в "экологический фонд" перед вступлением Трампа в должность. В феврале DOGE отменил подписки американских властей на издания Politico после выявления контрактов на 8 миллионов долларов, выделенных через Агентство США по международному развитию (USAID).

https://ria.ru/20250224/tramp-2001354850.html

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