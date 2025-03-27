Дело о покушении на Руссо поступило в Московский гарнизонный военный суд
Дело Эльдукаева, обвиняемого в покушении на Руссо, поступило в военный суд
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Уголовное дело в отношении Тархана Эльдукаева, обвиняемого в покушении на певца Авраама Руссо, поступило в Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу, сообщил РИА Новости адвокат артиста Андрей Алешкин.
"Дело в отношение Эльдукаева передано в Московский гарнизонный военный суд", - сказал Алешкин.
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Согласно картотеке суда, дело уже передано судье. Дата заседания не назначена.
Адвокат добавил, что обвинительное заключение было утверждено Генеральной прокуратурой РФ.
Руссо заявил гражданский иск к Эльдукаеву на 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.
Проблемы у Руссо начались после того, как, по данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года заманил Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где "совместно с иными лицами" насильно удерживал и избивал. Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером.
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Соучастники этого дела Алексей Трясников и Виталий Джура в 2022 году получили 12 и 9 лет колонии строгого режима. Кроме того, по делу о похищении певца ранее уже приговорили других обвиняемых. Заур Марданов по решению Пресненского суда Москвы получил 7 лет колонии заочно, Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова приговорили к пяти и шести годам соответственно. Однако все они были освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности.
В 2006 году автомобиль артиста расстреляли из автомата в Москве, погиб охранник, Руссо получил несколько пуль в бедро. Ему понадобилась долгая реабилитация.
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