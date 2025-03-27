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Дело о покушении на Руссо поступило в Московский гарнизонный военный суд - РИА Новости, 27.03.2025
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02:01 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/pokushenie-2007591141.html
Дело о покушении на Руссо поступило в Московский гарнизонный военный суд
Дело о покушении на Руссо поступило в Московский гарнизонный военный суд - РИА Новости, 27.03.2025
Дело о покушении на Руссо поступило в Московский гарнизонный военный суд
Уголовное дело в отношении Тархана Эльдукаева, обвиняемого в покушении на певца Авраама Руссо, поступило в Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T02:01:00+03:00
2025-03-27T02:01:00+03:00
происшествия
москва
россия
авраам руссо (ипджиян)
тельман исмаилов
московский гарнизонный военный суд
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Уголовное дело в отношении Тархана Эльдукаева, обвиняемого в покушении на певца Авраама Руссо, поступило в Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу, сообщил РИА Новости адвокат артиста Андрей Алешкин. "Дело в отношение Эльдукаева передано в Московский гарнизонный военный суд", - сказал Алешкин. Согласно картотеке суда, дело уже передано судье. Дата заседания не назначена. Адвокат добавил, что обвинительное заключение было утверждено Генеральной прокуратурой РФ. Руссо заявил гражданский иск к Эльдукаеву на 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Проблемы у Руссо начались после того, как, по данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года заманил Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где "совместно с иными лицами" насильно удерживал и избивал. Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером. Соучастники этого дела Алексей Трясников и Виталий Джура в 2022 году получили 12 и 9 лет колонии строгого режима. Кроме того, по делу о похищении певца ранее уже приговорили других обвиняемых. Заур Марданов по решению Пресненского суда Москвы получил 7 лет колонии заочно, Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова приговорили к пяти и шести годам соответственно. Однако все они были освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности. В 2006 году автомобиль артиста расстреляли из автомата в Москве, погиб охранник, Руссо получил несколько пуль в бедро. Ему понадобилась долгая реабилитация.
https://ria.ru/20240904/figurant-1970652014.html
https://ria.ru/20240912/rossiya-1972220050.html
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происшествия, москва, россия, авраам руссо (ипджиян), тельман исмаилов, московский гарнизонный военный суд
Происшествия, Москва, Россия, Авраам Руссо (Ипджиян), Тельман Исмаилов, Московский гарнизонный военный суд
Дело о покушении на Руссо поступило в Московский гарнизонный военный суд

Дело Эльдукаева, обвиняемого в покушении на Руссо, поступило в военный суд

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Уголовное дело в отношении Тархана Эльдукаева, обвиняемого в покушении на певца Авраама Руссо, поступило в Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу, сообщил РИА Новости адвокат артиста Андрей Алешкин.
"Дело в отношение Эльдукаева передано в Московский гарнизонный военный суд", - сказал Алешкин.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Фигурант дела о похищении Руссо почти шесть лет находился в розыске
4 сентября 2024, 22:50
Согласно картотеке суда, дело уже передано судье. Дата заседания не назначена.
Адвокат добавил, что обвинительное заключение было утверждено Генеральной прокуратурой РФ.
Руссо заявил гражданский иск к Эльдукаеву на 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.
Проблемы у Руссо начались после того, как, по данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года заманил Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где "совместно с иными лицами" насильно удерживал и избивал. Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
СМИ: фигуранту дела о покушении на Руссо предъявили новые обвинения
12 сентября 2024, 09:27
Соучастники этого дела Алексей Трясников и Виталий Джура в 2022 году получили 12 и 9 лет колонии строгого режима. Кроме того, по делу о похищении певца ранее уже приговорили других обвиняемых. Заур Марданов по решению Пресненского суда Москвы получил 7 лет колонии заочно, Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова приговорили к пяти и шести годам соответственно. Однако все они были освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности.
В 2006 году автомобиль артиста расстреляли из автомата в Москве, погиб охранник, Руссо получил несколько пуль в бедро. Ему понадобилась долгая реабилитация.
Певец Авраам Руссо - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Авраам Руссо узнал участника своего похищения в 2004 году
20 сентября 2024, 19:03
 
ПроисшествияМоскваРоссияАвраам Руссо (Ипджиян)Тельман ИсмаиловМосковский гарнизонный военный суд
 
 
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