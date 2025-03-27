https://ria.ru/20250327/pokushenie-2007591141.html

Дело о покушении на Руссо поступило в Московский гарнизонный военный суд

Дело о покушении на Руссо поступило в Московский гарнизонный военный суд - РИА Новости, 27.03.2025

Дело о покушении на Руссо поступило в Московский гарнизонный военный суд

Уголовное дело в отношении Тархана Эльдукаева, обвиняемого в покушении на певца Авраама Руссо, поступило в Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T02:01:00+03:00

2025-03-27T02:01:00+03:00

2025-03-27T02:01:00+03:00

происшествия

москва

россия

авраам руссо (ипджиян)

тельман исмаилов

московский гарнизонный военный суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Уголовное дело в отношении Тархана Эльдукаева, обвиняемого в покушении на певца Авраама Руссо, поступило в Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу, сообщил РИА Новости адвокат артиста Андрей Алешкин. "Дело в отношение Эльдукаева передано в Московский гарнизонный военный суд", - сказал Алешкин. Согласно картотеке суда, дело уже передано судье. Дата заседания не назначена. Адвокат добавил, что обвинительное заключение было утверждено Генеральной прокуратурой РФ. Руссо заявил гражданский иск к Эльдукаеву на 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Проблемы у Руссо начались после того, как, по данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года заманил Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где "совместно с иными лицами" насильно удерживал и избивал. Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером. Соучастники этого дела Алексей Трясников и Виталий Джура в 2022 году получили 12 и 9 лет колонии строгого режима. Кроме того, по делу о похищении певца ранее уже приговорили других обвиняемых. Заур Марданов по решению Пресненского суда Москвы получил 7 лет колонии заочно, Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова приговорили к пяти и шести годам соответственно. Однако все они были освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности. В 2006 году автомобиль артиста расстреляли из автомата в Москве, погиб охранник, Руссо получил несколько пуль в бедро. Ему понадобилась долгая реабилитация.

https://ria.ru/20240904/figurant-1970652014.html

https://ria.ru/20240912/rossiya-1972220050.html

https://ria.ru/20240920/russo-1973909681.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, авраам руссо (ипджиян), тельман исмаилов, московский гарнизонный военный суд