https://ria.ru/20250327/podderzhka-2007588543.html

Компании назвали востребованные меры поддержки проектов техсуверенитета

Компании назвали востребованные меры поддержки проектов техсуверенитета - РИА Новости, 27.03.2025

Компании назвали востребованные меры поддержки проектов техсуверенитета

До 40,5% российских компаний – членов общественных бизнес-организаций считают самыми востребованными мерами господдержки проектов технологического суверенитета... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T01:05:00+03:00

2025-03-27T01:05:00+03:00

2025-03-27T01:05:00+03:00

экономика

россия

дмитрий зайцев (генеральный директор ао "росипподромы")

деловая россия

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. До 40,5% российских компаний – членов общественных бизнес-организаций считают самыми востребованными мерами господдержки проектов технологического суверенитета программу "Проекты развития", займы институтов и другие льготные кредиты, такие данные получила Счетная палата по итогам анкетирования компаний в рамках аудита результативности данных мер, говорится в итоговом отчете ведомства. Отмечается, что ведомством была проанализирована результативность четырех наиболее масштабных мер господдержки (кластерная инвестиционная платформа, промышленная ипотека, программы "Проекты развития" и "Комплектующие изделия") по привлечению инвестиций в приоритетные направления проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики РФ в 2023 году и в выбранном периоде 2024 года. Так, для определения уровня востребованности предприятиями мер государственной поддержки по привлечению инвестиций в приоритетные направления проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики РФ по инициативе Счетной палаты было проведено в апреле-августе прошлого года анкетирование предприятий – членов общественных бизнес-организаций (Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Фонд содействия инновациям, "Опора России" и "Деловая Россия") на предмет оценки компаниями реализуемых в текущем периоде мер господдержки. Анкеты были направлены 712 компаниям, ответы были получены от 117 предприятий. "Итоги анкетирования показали, что самыми востребованными мерами являются программа "Проекты развития", займы институтов и иные льготные кредиты – данные меры отметили от 34,2 до 40,5% предприятий. В то же время от 5,1 до 12,7% предприятий реализуют программу "Комплектующие изделия", промышленную ипотеку, ИНВ (инвестиционный налоговый вычет - ред.), корпоративную программу повышения конкурентоспособности и КИП (кластерная инвестиционная платформа - ред.)", - отмечается в документе. "Установлено положительное влияние программ "Проекты развития" и "Комплектующие изделия" на рост показателей инвестиционной и экономической активности предприятий, использующих эти инструменты", - отметил аудитор Дмитрий Зайцев, его слова приводятся в материалах к отчету. Промышленной ипотекой пользуются 11,4% компаний, корпоративной программой повышения конкурентоспособности (КППК) - 7,6%. Кредит с пониженной ставкой в рамках таксономии и поручительства ВЭБ.РФ наименее востребованы у бизнеса, говорится в отчете Счетпалаты, - эту меру отметило менее 3% компаний.

https://ria.ru/20250320/stavka-2006223747.html

https://ria.ru/20250326/mishustin-2007437546.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, дмитрий зайцев (генеральный директор ао "росипподромы"), деловая россия