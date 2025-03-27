https://ria.ru/20250327/podderzhka-2007588543.html
Компании назвали востребованные меры поддержки проектов техсуверенитета
Компании назвали востребованные меры поддержки проектов техсуверенитета - РИА Новости, 27.03.2025
Компании назвали востребованные меры поддержки проектов техсуверенитета
До 40,5% российских компаний – членов общественных бизнес-организаций считают самыми востребованными мерами господдержки проектов технологического суверенитета... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T01:05:00+03:00
2025-03-27T01:05:00+03:00
2025-03-27T01:05:00+03:00
экономика
россия
дмитрий зайцев (генеральный директор ао "росипподромы")
деловая россия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. До 40,5% российских компаний – членов общественных бизнес-организаций считают самыми востребованными мерами господдержки проектов технологического суверенитета программу "Проекты развития", займы институтов и другие льготные кредиты, такие данные получила Счетная палата по итогам анкетирования компаний в рамках аудита результативности данных мер, говорится в итоговом отчете ведомства. Отмечается, что ведомством была проанализирована результативность четырех наиболее масштабных мер господдержки (кластерная инвестиционная платформа, промышленная ипотека, программы "Проекты развития" и "Комплектующие изделия") по привлечению инвестиций в приоритетные направления проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики РФ в 2023 году и в выбранном периоде 2024 года. Так, для определения уровня востребованности предприятиями мер государственной поддержки по привлечению инвестиций в приоритетные направления проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики РФ по инициативе Счетной палаты было проведено в апреле-августе прошлого года анкетирование предприятий – членов общественных бизнес-организаций (Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Фонд содействия инновациям, "Опора России" и "Деловая Россия") на предмет оценки компаниями реализуемых в текущем периоде мер господдержки. Анкеты были направлены 712 компаниям, ответы были получены от 117 предприятий. "Итоги анкетирования показали, что самыми востребованными мерами являются программа "Проекты развития", займы институтов и иные льготные кредиты – данные меры отметили от 34,2 до 40,5% предприятий. В то же время от 5,1 до 12,7% предприятий реализуют программу "Комплектующие изделия", промышленную ипотеку, ИНВ (инвестиционный налоговый вычет - ред.), корпоративную программу повышения конкурентоспособности и КИП (кластерная инвестиционная платформа - ред.)", - отмечается в документе. "Установлено положительное влияние программ "Проекты развития" и "Комплектующие изделия" на рост показателей инвестиционной и экономической активности предприятий, использующих эти инструменты", - отметил аудитор Дмитрий Зайцев, его слова приводятся в материалах к отчету. Промышленной ипотекой пользуются 11,4% компаний, корпоративной программой повышения конкурентоспособности (КППК) - 7,6%. Кредит с пониженной ставкой в рамках таксономии и поручительства ВЭБ.РФ наименее востребованы у бизнеса, говорится в отчете Счетпалаты, - эту меру отметило менее 3% компаний.
https://ria.ru/20250320/stavka-2006223747.html
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007437546.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий зайцев (генеральный директор ао "росипподромы"), деловая россия
Экономика, Россия, Дмитрий Зайцев (генеральный директор АО "Росипподромы"), Деловая Россия
Компании назвали востребованные меры поддержки проектов техсуверенитета
Компании назвали программу "Проекты развития" востребованной мерой поддержки
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. До 40,5% российских компаний – членов общественных бизнес-организаций считают самыми востребованными мерами господдержки проектов технологического суверенитета программу "Проекты развития", займы институтов и другие льготные кредиты, такие данные получила Счетная палата по итогам анкетирования компаний в рамках аудита результативности данных мер, говорится в итоговом отчете ведомства.
Отмечается, что ведомством была проанализирована результативность четырех наиболее масштабных мер господдержки (кластерная инвестиционная платформа, промышленная ипотека, программы "Проекты развития" и "Комплектующие изделия") по привлечению инвестиций в приоритетные направления проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики РФ
в 2023 году и в выбранном периоде 2024 года.
Так, для определения уровня востребованности предприятиями мер государственной поддержки по привлечению инвестиций в приоритетные направления проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики РФ по инициативе Счетной палаты было проведено в апреле-августе прошлого года анкетирование предприятий – членов общественных бизнес-организаций (Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Фонд содействия инновациям, "Опора России" и "Деловая Россия
") на предмет оценки компаниями реализуемых в текущем периоде мер господдержки. Анкеты были направлены 712 компаниям, ответы были получены от 117 предприятий.
"Итоги анкетирования показали, что самыми востребованными мерами являются программа "Проекты развития", займы институтов и иные льготные кредиты – данные меры отметили от 34,2 до 40,5% предприятий. В то же время от 5,1 до 12,7% предприятий реализуют программу "Комплектующие изделия", промышленную ипотеку, ИНВ (инвестиционный налоговый вычет - ред.), корпоративную программу повышения конкурентоспособности и КИП (кластерная инвестиционная платформа - ред.)", - отмечается в документе.
"Установлено положительное влияние программ "Проекты развития" и "Комплектующие изделия" на рост показателей инвестиционной и экономической активности предприятий, использующих эти инструменты", - отметил аудитор Дмитрий Зайцев
, его слова приводятся в материалах к отчету.
Промышленной ипотекой пользуются 11,4% компаний, корпоративной программой повышения конкурентоспособности (КППК) - 7,6%. Кредит с пониженной ставкой в рамках таксономии и поручительства ВЭБ.РФ наименее востребованы у бизнеса, говорится в отчете Счетпалаты, - эту меру отметило менее 3% компаний.