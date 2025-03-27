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Пленный ВСУ рассказал, как дважды платил, чтобы не попасть на фронт - РИА Новости, 27.03.2025
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09:27 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/plennyj-2007616218.html
Пленный ВСУ рассказал, как дважды платил, чтобы не попасть на фронт
Пленный ВСУ рассказал, как дважды платил, чтобы не попасть на фронт - РИА Новости, 27.03.2025
Пленный ВСУ рассказал, как дважды платил, чтобы не попасть на фронт
Пленный военнослужащий ВСУ Марьян Мороз рассказал, что в попытках избежать отправки на линию боевого соприкосновения дважды давал взятки, но, когда это... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T09:27:00+03:00
2025-03-27T09:27:00+03:00
в мире
львов
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тернопольская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Марьян Мороз рассказал, что в попытках избежать отправки на линию боевого соприкосновения дважды давал взятки, но, когда это потребовалось сделать в третий раз, финансы ему не позволили. "В 2022 году в военкомате говорил с комиссариатом, когда делал все документы. Договорился, что я отслужу два года, а потом иду как бы на гражданку... Оставили меня служить в тылу из-за того, что я сотруднику комиссариата заплатил пять тысяч долларов", - сказал Мороз видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он рассказал, что после этого попал в военный колледж сержантского состава во Львове. Там ротный по фамилии Козак взял с будущего пленного ещё три тысячи долларов, чтобы не отправлять его на "восточную Украину на боевые действия". "После этого я поехал в часть в Тернопольской области, и мне пришлось заплатить также деньги, но у меня их не оказалось. Из-за этого я поехал на Восточную Украину, в Сумскую область", - посетовал Мороз. Там, как признался пленный, ему выдали одну гранату и патроны для автомата. В тот момент, когда его с сослуживцами "захватили" российские бойцы, Мороз спал. Он уточнил, что попал в ВСУ, потому что в стране закрыли границы, а на работу перестали брать без военного билета.
https://ria.ru/20240921/plennyy-1973967467.html
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львов
украина
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в мире, львов, украина, тернопольская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Львов, Украина, Тернопольская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный ВСУ рассказал, как дважды платил, чтобы не попасть на фронт

Пленный Мороз рассказал, как дважды давал взятки, чтобы не попасть на фронт

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Марьян Мороз рассказал, что в попытках избежать отправки на линию боевого соприкосновения дважды давал взятки, но, когда это потребовалось сделать в третий раз, финансы ему не позволили.
"В 2022 году в военкомате говорил с комиссариатом, когда делал все документы. Договорился, что я отслужу два года, а потом иду как бы на гражданку... Оставили меня служить в тылу из-за того, что я сотруднику комиссариата заплатил пять тысяч долларов", - сказал Мороз видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
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Он рассказал, что после этого попал в военный колледж сержантского состава во Львове. Там ротный по фамилии Козак взял с будущего пленного ещё три тысячи долларов, чтобы не отправлять его на "восточную Украину на боевые действия".
"После этого я поехал в часть в Тернопольской области, и мне пришлось заплатить также деньги, но у меня их не оказалось. Из-за этого я поехал на Восточную Украину, в Сумскую область", - посетовал Мороз.
Там, как признался пленный, ему выдали одну гранату и патроны для автомата. В тот момент, когда его с сослуживцами "захватили" российские бойцы, Мороз спал.
Он уточнил, что попал в ВСУ, потому что в стране закрыли границы, а на работу перестали брать без военного билета.
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В миреЛьвовУкраинаТернопольская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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