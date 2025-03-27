https://ria.ru/20250327/plennyj-2007616218.html

Пленный ВСУ рассказал, как дважды платил, чтобы не попасть на фронт

Пленный ВСУ рассказал, как дважды платил, чтобы не попасть на фронт - РИА Новости, 27.03.2025

Пленный ВСУ рассказал, как дважды платил, чтобы не попасть на фронт

Пленный военнослужащий ВСУ Марьян Мороз рассказал, что в попытках избежать отправки на линию боевого соприкосновения дважды давал взятки, но, когда это... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T09:27:00+03:00

2025-03-27T09:27:00+03:00

2025-03-27T09:27:00+03:00

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Марьян Мороз рассказал, что в попытках избежать отправки на линию боевого соприкосновения дважды давал взятки, но, когда это потребовалось сделать в третий раз, финансы ему не позволили. "В 2022 году в военкомате говорил с комиссариатом, когда делал все документы. Договорился, что я отслужу два года, а потом иду как бы на гражданку... Оставили меня служить в тылу из-за того, что я сотруднику комиссариата заплатил пять тысяч долларов", - сказал Мороз видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он рассказал, что после этого попал в военный колледж сержантского состава во Львове. Там ротный по фамилии Козак взял с будущего пленного ещё три тысячи долларов, чтобы не отправлять его на "восточную Украину на боевые действия". "После этого я поехал в часть в Тернопольской области, и мне пришлось заплатить также деньги, но у меня их не оказалось. Из-за этого я поехал на Восточную Украину, в Сумскую область", - посетовал Мороз. Там, как признался пленный, ему выдали одну гранату и патроны для автомата. В тот момент, когда его с сослуживцами "захватили" российские бойцы, Мороз спал. Он уточнил, что попал в ВСУ, потому что в стране закрыли границы, а на работу перестали брать без военного билета.

https://ria.ru/20240921/plennyy-1973967467.html

https://ria.ru/20241014/plennyj-1977894018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, львов, украина, тернопольская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)