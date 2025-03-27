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Уолтц и Ушаков находятся в постоянном контакте, заявил Песков - РИА Новости, 27.03.2025
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21:04 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/peskov-2007802278.html
Уолтц и Ушаков находятся в постоянном контакте, заявил Песков
Уолтц и Ушаков находятся в постоянном контакте, заявил Песков - РИА Новости, 27.03.2025
Уолтц и Ушаков находятся в постоянном контакте, заявил Песков
Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и помощник президента РФ Юрий Ушаков находятся в постоянном контакте, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 27.03.2025
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россия
сша
черное море
майк уолтц
дмитрий песков
юрий ушаков
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МУРМАНСК, 27 мар -РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и помощник президента РФ Юрий Ушаков находятся в постоянном контакте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они постоянно в контакте", - сказал Песков, отвечая на вопрос касательно возможного звонка Уолтца Ушакову. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Уолтц планирует обсудить с российским коллегой тему перемирия в районе Черного моря между РФ и Украиной.
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сша
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россия, сша, черное море, майк уолтц, дмитрий песков, юрий ушаков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Россия, США, Черное море, Майк Уолтц, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Уолтц и Ушаков находятся в постоянном контакте, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков заявил о постоянных контактах между Уолтцем и Ушаковым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МУРМАНСК, 27 мар -РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и помощник президента РФ Юрий Ушаков находятся в постоянном контакте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Они постоянно в контакте", - сказал Песков, отвечая на вопрос касательно возможного звонка Уолтца Ушакову.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Уолтц планирует обсудить с российским коллегой тему перемирия в районе Черного моря между РФ и Украиной.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Кремль раскрыл подробности разговора Ушакова и Уолтца
20 марта, 12:50
 
РоссияСШАЧерное мореМайк УолтцДмитрий ПесковЮрий УшаковТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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