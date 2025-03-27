https://ria.ru/20250327/peskov-2007802278.html

Уолтц и Ушаков находятся в постоянном контакте, заявил Песков

Уолтц и Ушаков находятся в постоянном контакте, заявил Песков - РИА Новости, 27.03.2025

Уолтц и Ушаков находятся в постоянном контакте, заявил Песков

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и помощник президента РФ Юрий Ушаков находятся в постоянном контакте, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T21:04:00+03:00

2025-03-27T21:04:00+03:00

2025-03-27T21:04:00+03:00

россия

сша

черное море

майк уолтц

дмитрий песков

юрий ушаков

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МУРМАНСК, 27 мар -РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и помощник президента РФ Юрий Ушаков находятся в постоянном контакте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они постоянно в контакте", - сказал Песков, отвечая на вопрос касательно возможного звонка Уолтца Ушакову. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Уолтц планирует обсудить с российским коллегой тему перемирия в районе Черного моря между РФ и Украиной.

https://ria.ru/20250320/kreml-2006168901.html

россия

сша

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, черное море, майк уолтц, дмитрий песков, юрий ушаков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)