https://ria.ru/20250327/peskov-2007802278.html
Уолтц и Ушаков находятся в постоянном контакте, заявил Песков
Уолтц и Ушаков находятся в постоянном контакте, заявил Песков - РИА Новости, 27.03.2025
Уолтц и Ушаков находятся в постоянном контакте, заявил Песков
Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и помощник президента РФ Юрий Ушаков находятся в постоянном контакте, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T21:04:00+03:00
2025-03-27T21:04:00+03:00
2025-03-27T21:04:00+03:00
россия
сша
черное море
майк уолтц
дмитрий песков
юрий ушаков
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МУРМАНСК, 27 мар -РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и помощник президента РФ Юрий Ушаков находятся в постоянном контакте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они постоянно в контакте", - сказал Песков, отвечая на вопрос касательно возможного звонка Уолтца Ушакову. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Уолтц планирует обсудить с российским коллегой тему перемирия в районе Черного моря между РФ и Украиной.
https://ria.ru/20250320/kreml-2006168901.html
россия
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, черное море, майк уолтц, дмитрий песков, юрий ушаков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Россия, США, Черное море, Майк Уолтц, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Уолтц и Ушаков находятся в постоянном контакте, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков заявил о постоянных контактах между Уолтцем и Ушаковым