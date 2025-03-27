В Кремле будут помнить погибших на войне корреспондентов, заявил Песков
Песков: в Кремле будут помнить корреспондентов, кто погиб, рассказывая о войне
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В Кремле будут помнить всех корреспондентов, кто отдал свою жизнь, рассказывая всему миру об этой войне, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о гибели военкора "Первого канала" Анны Прокофьевой.
"В Кремле все соболезнуют. Мы всегда будем ее помнить так же, как всех ребят, которые отдали свою жизнь, рассказывая об этой войне всему миру и нашей стране, нашим согражданам", - сказал он в сюжете телеканала.
"Мы соболезнуем родным, близким Анны. Мы желаем выздоровления коллеге, который тяжело ранен и находится в тяжелом состоянии. Соболезнуем, конечно, всем ребятам "Первого канала", - добавил он.
В пресс-службе Первого канала 26 марта сообщили РИА Новости, что военкор Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной, в пресс-службе уточнили, что находившийся с ней оператор Дмитрий Волков ранен. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.