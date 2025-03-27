https://ria.ru/20250327/peskov-2007605179.html

В Кремле будут помнить погибших на войне корреспондентов, заявил Песков

В Кремле будут помнить погибших на войне корреспондентов, заявил Песков - РИА Новости, 27.03.2025

В Кремле будут помнить погибших на войне корреспондентов, заявил Песков

В Кремле будут помнить всех корреспондентов, кто отдал свою жизнь, рассказывая всему миру об этой войне, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T07:45:00+03:00

2025-03-27T07:45:00+03:00

2025-03-27T07:53:00+03:00

общество

белгородская область

украина

анна прокофьева

дмитрий песков

дмитрий волков

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В Кремле будут помнить всех корреспондентов, кто отдал свою жизнь, рассказывая всему миру об этой войне, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о гибели военкора "Первого канала" Анны Прокофьевой."В Кремле все соболезнуют. Мы всегда будем ее помнить так же, как всех ребят, которые отдали свою жизнь, рассказывая об этой войне всему миру и нашей стране, нашим согражданам", - сказал он в сюжете телеканала."Мы соболезнуем родным, близким Анны. Мы желаем выздоровления коллеге, который тяжело ранен и находится в тяжелом состоянии. Соболезнуем, конечно, всем ребятам "Первого канала", - добавил он.В пресс-службе Первого канала 26 марта сообщили РИА Новости, что военкор Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной, в пресс-службе уточнили, что находившийся с ней оператор Дмитрий Волков ранен. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.

https://ria.ru/20250326/terror-2007532594.html

https://ria.ru/20250325/zhurnalisty-2007313681.html

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Дарья Буймова

общество, белгородская область, украина, анна прокофьева, дмитрий песков, дмитрий волков