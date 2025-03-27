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СМИ раскрыли, в какие сроки США хотят достичь перемирия на Украине - РИА Новости, 27.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:03 27.03.2025 (обновлено: 16:42 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/peremirie-2007721267.html
СМИ раскрыли, в какие сроки США хотят достичь перемирия на Украине
СМИ раскрыли, в какие сроки США хотят достичь перемирия на Украине - РИА Новости, 27.03.2025
СМИ раскрыли, в какие сроки США хотят достичь перемирия на Украине
США хотя добиться прекращения огня на Украине до 30 апреля, пишет журнал Economist. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T16:03:00+03:00
2025-03-27T16:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. США хотя добиться прекращения огня на Украине до 30 апреля, пишет журнал Economist."Американские чиновники надеются заключить перемирие в течение первых ста дней пребывания Трампа у власти", — говорится в публикации.Издание считает, что поспешность в достижении соглашение о прекращении огня будет свидетельствовать о том, что Соединенные Штаты отворачиваются от Украины и делают уступки России.При этом Economist отмечает, что спешка в этом вопросе не выгодна Москве, поскольку "позитивные тенденции на поле боя позволяют проявить стратегическое терпение".В понедельник в Саудовской Аравии состоялись переговоры экспертных групп России и США. Россию на них представляли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.По итогам встречи стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Другая договоренность касается Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у США есть возможность отслеживать данные об ударах по российским энергообъектам. При этом армия выполняет приказ Путина и не наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, других команд от Верховного главнокомандующего не поступало.Киев же продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре. Так, в среду он атаковал объекты в Брянской области и Крыму, сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20250327/lavrov-2007694471.html
https://ria.ru/20250327/putin-2007550503.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина
СМИ раскрыли, в какие сроки США хотят достичь перемирия на Украине

Economist: США планируют добиться перемирия на Украине до 30 апреля

© Getty Images / Christopher FurlongУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Getty Images / Christopher Furlong
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. США хотя добиться прекращения огня на Украине до 30 апреля, пишет журнал Economist.
"Американские чиновники надеются заключить перемирие в течение первых ста дней пребывания Трампа у власти", — говорится в публикации.
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Издание считает, что поспешность в достижении соглашение о прекращении огня будет свидетельствовать о том, что Соединенные Штаты отворачиваются от Украины и делают уступки России.
При этом Economist отмечает, что спешка в этом вопросе не выгодна Москве, поскольку "позитивные тенденции на поле боя позволяют проявить стратегическое терпение".
В понедельник в Саудовской Аравии состоялись переговоры экспертных групп России и США. Россию на них представляли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
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По итогам встречи стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Другая договоренность касается Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у США есть возможность отслеживать данные об ударах по российским энергообъектам. При этом армия выполняет приказ Путина и не наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, других команд от Верховного главнокомандующего не поступало.
Киев же продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре. Так, в среду он атаковал объекты в Брянской области и Крыму, сообщили в Минобороны.
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