СМИ раскрыли, в какие сроки США хотят достичь перемирия на Украине
Economist: США планируют добиться перемирия на Украине до 30 апреля
© Getty Images / Christopher FurlongУкраинский флаг
© Getty Images / Christopher Furlong
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. США хотя добиться прекращения огня на Украине до 30 апреля, пишет журнал Economist.
"Американские чиновники надеются заключить перемирие в течение первых ста дней пребывания Трампа у власти", — говорится в публикации.
При этом Economist отмечает, что спешка в этом вопросе не выгодна Москве, поскольку "позитивные тенденции на поле боя позволяют проявить стратегическое терпение".
В понедельник в Саудовской Аравии состоялись переговоры экспертных групп России и США. Россию на них представляли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
По итогам встречи стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Другая договоренность касается Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у США есть возможность отслеживать данные об ударах по российским энергообъектам. При этом армия выполняет приказ Путина и не наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, других команд от Верховного главнокомандующего не поступало.
Киев же продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре. Так, в среду он атаковал объекты в Брянской области и Крыму, сообщили в Минобороны.
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